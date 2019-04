Valverde: “Nos rebelamos muy bien ante las situaciones difíciles”

Mantiene el Barcelona ocho puntos de ventaja sobre el Atlético, invitado este sábado en el Camp Nou (20.45/Movistar Partidazo) a rebatir LaLiga. “No sé cómo nos jugarán, pero debemos prever todo. Ellos hacen la presión alta muy bien, pero les cuesta mantenerla todo el partido. Son ordenados, les gusta disfrutar del espacio en la espalda del rival y eso debemos evitarlo porque, engañosamente, hacen ver que se dejan dominar para salir a la contra. Tienen margen para hacer las dos cosas e imagino que veremos ambas cosas”, valoró el técnico Ernesto Valverde, que no se cansó de repetir que todavía no hay nada ganado, por más que opten al tercer triplete en su historia. Aunque añadió: “Cada equipo tiene un estilo marcado e imagino que seremos fieles a lo que hacemos habitualmente, pero pueden darse cambios y en función de cómo vaya el partido es probable porque los tres puntos son muy importantes para los dos”. Tanto que pueden definir el campeonato o reabrirlo por completo.

“Hay gente que muchas veces sentencia LaLiga en febrero… Pero es que no lo está. Mientras las matemáticas no digan lo contrario, hay que seguir”, remarcó Valverde. Por lo que no tiene intención de guardar a ningún jugador, a pesar de que la ida de los cuartos de final de la Champions frente al Manchester United esté a la vuelta de la esquina. “No me va a condicionar nada, en absoluto. Este partido tiene una gran importancia y se la damos, por más que luego venga otro partido fundamental. La mejor forma de preparar ese encuentro es competir en este”, resolvió. Aunque echará en falta a Arturo Vidal, que ante el Villarreal vio la quinta tarjeta amarilla y acumula sanción. “El Atlético nos exige mucho, va a haber pelea y no poder contar con Arturo Vidal es un hándicap”. Tampoco podrá poner a Dembélé –“no va estar seguro para este duelo y no sabemos si estará el miércoles, pero no somos partidarios de arriesgar que nos pueda dar un problema mayor”, valoró- y difícilmente sacará de la partida a Umtiti, que chirrió de lo lindo ante el Villarreal. “Ha estado mucho tiempo parado y tiene que volver poco a poco. Pero cargar todo el arsenal sobre algún jugador que haya entrado en un momento determinado…. El otro día sufrieron todos los defensas, pero lo veo como algo global y no individual”, defendió.

A pesar de los problemas que tuvo el equipo en La Cerámica, el Barça supo recomponerse a tiempo e igualar el choque con dos goles sobre la bocina. “Nos está sucediendo bastante lo de ir abajo en el marcador y darle la vuelta. Nos pasó ante el Rayo, alguna ve en casa… Somos un equipo que nos rebelamos muy bien ante las situaciones difíciles. Hay algo ahí dentro y estamos teniendo premio”, señaló Valverde con orgullo.

Menos Griezmann y más Barça

Después de que Griezmann rechazara en el verano pasado firmar por el Barcelona, decisión que expresó en un documental, en Barcelona se sisea que habrá una buena bronca para el futbolista. “Yo lo que quiero es que la gente esté pendiente de nosotros, no de los rivales, que estén con nosotros. A mí no me gusta cuando silban a mis jugadores”, argumentó Valverde. Y, con su sentido común, tampoco quiso valorar la encuesta reciente de Mundo Deportivo, donde más del 60% de los votantes rechazaban que siguiera en el banquillo. “No me fijo en las encuestas. Ni en lo deportivo ni en lo político, por si acaso. Estoy contento aquí y creo que la gente me respeta. Yo solo he ganado una Liga”, zanjó.

Por otro lado, cuando le cuestionaron por el episodio de racismo que sufrió Kean (Juventus) en el estadio del Cagliari, expresó con rotundidad: “Es una cuestión de educación general que ocurre aquí y fuera. Parece que está admitido que el público va al campo y tiene derecho a desahogarse con el mister, al árbitro, el jugador… El racismo ya es algo extremo, que es increíble en el tiempo en el que vivimos. Parece que todos somos un poco permisivos o lo hemos sido y habrá que ponerle algún freno”.

