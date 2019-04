Simeone: “Que no ganamos nunca en el Camp Nou me hace ser optimista”

Simeone, durante la rueda de prensa previa al Barcelona-Atlético de este sábado. Rodrigo Jiménez EFE

Hombre de cábalas y creyente de los arcanos del destino, Diego Pablo Simeone confía en que la estadística que dice que nunca ha ganado al Barcelona en su estadio termine por romperse este sábado. “Que no ganamos nunca, eso me hace ser optimista”, deslizó el técnico en la previa de un encuentro en el que su equipo se juega poder seguir en la pelea por LaLiga. Las palabras del Cholo, que confirmó que Morata y Diego Costa están listos para jugar, sonaron a que alguna vez tendrá que ser. “Me aferro al partido de este sábado, sería imprudente expresar algo más que lo que dice la realidad, la única situación que nos acerca a tener la oportunidad es ganar mañana. Me hace sentir muy bien que el Barcelona sienta que somos los competidores más cercanos en los últimos años y eso quiere decir que los jugadores están dando un gran rendimiento”. Las esperanzas de Simeone se centran en una apreciación de mejora tras las victorias ante el Alavés (0-4) y el Girona (2-0). “Si ganamos en el Camp Nou, pero no los siguientes partidos, de nada servirá. Tenemos que intentar seguir mejorando, desde el Alavés el equipo creció, contra el Girona hubo buenos momentos y necesitamos esta semana mantener el equilibrio, la continuidad y los signos de identidad del equipo”.

Preguntado por la precisión en las faltas de Messi y el temor que infunde, Simeone opinó: “Messi es calidad pura, hay momentos que la precisión se eleva y eso está pasando con él. La palabra no es miedo, es respeto”. Para el entrenador rojiblanco, el trabajo de Valverde es fundamental en la posibilidad de los azulgrana de alcanzar el triplete: “La jerarquía que tiene el Barcelona se debe al trabajo extraordinario que está haciendo el entrenador con el equipo vivo en todas las competiciones. La temporada pasada les pasó en Roma como a nosotros en Turín y no pudieron ganar todo, pero optaban al triplete. Ahora están en una gran posición en LaLiga, en la Champions y en la Copa y el entrenador está muy bien con unos jugadores capaces y acostumbrados a ganar. Valverde, con su estilo de juego está haciendo una temporada extraordinaria”.

No quiso desvelar Simeone si optará por el tridente Griezmann, Costa y Morata o si su equipo saldrá decidido a presionar alto al Barcelona. “Pueden pasar las dos situaciones en el mismo partido. Habrá que entender y leer cuándo es una y cuándo es otra. En principio, Diego y Álvaro están bien, a partir de eso decidiremos en consecuencia del partido si juegan los dos junto a Griezmann o no”.

