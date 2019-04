Zidane: “No estoy preocupado. ¿Sabéis lo que ha ganado toda esta gente?”

Zidane, junto a Bale y Luca en el entrenamiento del Real Madrid. EFE (Emilio Naranjo)

La capacidad de autocontrol de Zinedine Zidane también tiene su límite. Se lo pone él mismo cuando después de haber observado una variación sustancial en el tono de su voz, decide rebajarlo absolutamente, a poder ser con una broma final. Le ocurrió esta mañana en Valdebebas cuando volvió a defender a la plantilla del Real Madrid tras la derrota ante el Valencia en miércoles, y quiso dejar claro cómo observa este final de temporada al que le restan todavía ocho partidos.

"No estoy preocupado, es lo que hay. Nos faltan ocho partidos y tenemos que acabar bien, y los jugadores piensan lo mismo. No puedo decir en dos minutos todo lo que ha pasado, son cosas que hay que aceptar", indicó en tono ascendente. "¿Vosotros sabéis lo que han ganado toda esta gente?", preguntó con un cierto color rojizo en la cara. "No hablo de los tres años en los que he estado con ellos, sino en lo que han ganado en los últimos cinco, seis, siete y ocho años muchos de estos jugadores. Este año es difícil, lo que vamos a hacer intentar cambiarlo", argumentó. Fue la respuesta más larga a una de las preguntas más directas que recibió el técnico del Madrid, pero no la única para la que pareció llegar preparado.

"Leí muchas cosas después del partido ante el Valencia, y muchas son mentira. Tenemos que mejorar cosas para jugar bien, pero pensar que lo que estamos haciendo últimamente es malo no es cierto", reprochó el francés. "¿Qué es lo que le gustó de ese partido?", fue la siguiente cuestión. "Me ha gustado mucho lo que hicimos a nivel de juego, de entrega y de presión arriba. Luego nos ha faltado gol claramente durante 90 minutos. El equipo no está atravesando un momento fácil, pero en el campo vi un equipo metido. Nos ha faltado solo el resultado", resaltó Zizou. "No estoy enfadado, ¿eh? Para nada, es que digo las cosas con convicción", se justificó. "Tampoco hicimos grandes partidos contra el Celta y el Huesca y ganamos. Lo que quiero es mejorar cada día un poco y hacerlo con los jugadores que tengo a disposición, con todos", completó. Y nuevamente esquivó todas las preguntas referidas a posibles salidas (Keylor Navas y Marcelo) o a las llegadas (Hazard). "El próximo año veremos lo que vamos a hacer. Cambiaremos cosas, sí", se limitó a adelantar.

Acerca del Eibar, su próximo rival el sábado en el Santiago Bernabéu (16.15, beIN LaLiga), Zidane señaló la buena dinámica del equipo armero para justificar la complicación del duelo. "Vamos a jugar contra un equipo que viene de hacer una temporada muy buena, y que va a venir aquí para intentar puntuar. Esperamos otro partido complicado", adelantó el francés.

