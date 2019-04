El Eibar desactiva el efecto Paco Jémez

El efecto Paco Jémez se diluyó bajo la lluvia en Ipurúa. El Eibar remontó con los goles de Charles y Pedro León el tanto inicial de Pozo y se impuso por 2-1 a un Rayo Vallecano que no pudo confirmar las buenas sensaciones mostradas el pasado domingo en el estreno de la segunda etapa del técnico canario al frente del banquillo franjirrojo. La ilusión por acercarse a Europa de los de Mendilibar, que sellan de forma casi definitiva su permanencia un año más en Primera, pesó más que la imperiosa necesidad de una victoria de los vallecanos, que encadenan ya nueve partidos sin ganar y quedan prácticamente desahuciados de la lucha por la salvación, ahora a seis puntos con ocho partidos por disputarse.

Como suele ocurrir cuando se disputan jornadas intersemanales, Mendilibar volvió a tirar de fondo de armario y apostó por hacer cinco cambios con respecto al once que presentó el pasado fin de semana. Por su parte, Jémez optó por no introducir ninguna variante y repetir la fórmula que utilizó en su estreno y que tan buen sabor de boca dejó en Vallecas a pesar de no conseguir la victoria. Los cambios no modificaron el plan habitual cuando los armeros ejercen de local, que salieron más enchufados en los primeros compases y metieron en su área al Rayo a base de juego directo. Menos de diez minutos necesitaron para hacer intervenir en varias ocasiones a Dimitrievski, generando hasta cinco acercamientos peligrosos al área de un Rayo desconcertado ante el empuje inicial de su rival.

Poco a poco se repuso el Rayo, que logró calmar las aguas y fue sacudiéndose el empuje inicial del Eibar. Fruto de ese paso adelante, los vallecanos empezar a generar peligro, siempre con un denominador común: Raúl de Tomás. El delantero volvió a ser el mejor y capitalizó todas las acciones de ataque de los de Jémez.

Hasta en dos ocasiones estuvo a punto de abrir el marcador. Primero tras revolverse de maravilla en el área y buscar el palo largo de la portería de Dimitrovic, y después tras rematar de primeras un balón dentro del área en una buena internada de Bebé por la izquierda. Dos ocasiones muy claras que fueron el preludio de lo que estaba por llegar.

EIB 2 - 1 RAY Eibar Dmitrovic, Rubén Peña, Ramis, José Ángel, Paulo Oliveira, Marc Cardona, Orellana, Sergio Álvarez (Joan Jordán, min. 45), Diop (Escalante, min. 68), Charles y Kike García (Pedro León, min. 45). Rayo Dimitrievski, Álex Moreno, Jordi Amat, Tito (Javi Guerra, min. 74), Abdoulaye, Bebé, Medrán (Embarba, min. 84), Jose Pozo, Mario Suárez, Álvaro García (Kakuta, min. 81) y De Tomás. Goles 0-1 min. 39: Jose Pozo . 1-1 min. 63: Charles . 2-1 min. 72: Pedro León . Árbitro Alberto Undiano Mallenco Rubén Peña (min. 73), Diop (min. 50), Álex Moreno (min. 73) y Jordi Amat (min. 85). Rubén Peña (min. 73), Diop (min. 50), Álex Moreno (min. 73) y Jordi Amat (min. 85). Estadio: Ipurua

Rondaba el gol el Rayo antes de que se produjera la jugada que marcó el partido. En el minuto 41 se pasó de lo que pudo ser el 1-0 a favor del Eibar al primer gol de los vallecanos. Un temerario pase de Abdoulaye Ba hacía su propia portería dejó solo a Kike García delante de Dimitrievski, que salvó de forma milagrosa al Rayo. En la contra, Raúl de Tomás domó un balón dentro del área y aguantó hasta que vio la llegada de Pozo en la frontal. Hacia este fue el balón, que no desaprovechó el regalo y con un delicioso golpeo alojó el balón en las redes de Dimitrovic, adelantando al Rayo justo antes del descanso.

No le gustó nada a Mendilibar lo que vio en la primera mitad, donde el Rayo se había hecho amo y señor del encuentro con el paso de los minutos. Por ello, movió el árbol el técnico vizcaíno y realizó dos cambios en el descanso para modificar la tendencia, dando entrada a dos habituales como Joan Jordán y Pedro León. El Eibar, que salió enrabietado de vestuarios, lo notó y dio un vuelco al encuentro.

Los armeros comenzaron a cercar el área rayista hasta que, en el minuto 64, encontraron el premio del gol. Un centro de Rubén Peña fue convertido en oro por Marc Carmona, que cedió de cabeza al interior del área pequeña, donde Charles solo tuvo que rematar a placer para poner las tablas en el marcador y hacer justicia con lo visto tras la reanudación.

No se contentó el Eibar con el empate y siguió apretando hasta que encontró el gol de la victoria. Pedro León, que no marcaba desde el 9 abril del 2017, se hizo hueco en el área tras pinchar con un precioso control un balón cruzado desde su propio campo de Cote a la espalda de la defensa del Rayo y batió bajo las piernas a Dimitrievski, levantando un muro insalvable para los de Jémez, que apenas pudieron ya inquietar a los armeros y ven cómo se escapan sus opciones de salvación. El Eibar, por su parte, deja de mirar hacia abajo y sueño con cotas más altas.

