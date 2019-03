Paco Jémez vuelve al Rayo Vallecano

Paco Jémez y el Rayo Vallecano vuelven a unir sus caminos. El club franjirrojo ha anunciado este miércoles la contratación del técnico de 48 años para lo que resta de campaña y otra más. El canario sustituye a Míchel, recientemente destituido, y asume el reto de intentar salvar al equipo del descenso cuando apenas restan diez jornadas para la finalización del campeonato y los vallecanos están en el decimonoveno puesto de la tabla con 23 puntos en su casillero, a seis de la salvación que marcan Villarreal y Valladolid.

OFICIAL | Paco Jémez nuevo entrenador del Rayo Vallecano hasta el 30 de junio de 2020.

La presentación oficial tendrá lugar mañana jueves 21 de marzo a las 12:30 horas en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva tras la sesión de entrenamiento del primer equipo. pic.twitter.com/gqfkyC0kjy — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 20 de marzo de 2019

Será la segunda etapa de Jémez, que se estrenará contra el Betis el 31 de marzo, como técnico del Rayo. En la primera dirigió durante cuatro campañas al club franjirrojo, entre la 2012 y 2016, estableciendo el periodo más largo del club en Primera División. En la primera temporada del canario al frente del banquillo, los vallecanos lograron su mejor clasificación histórica en LaLiga, alcanzando el octavo puesto. Ya en su último año, en la 2015-2016, la entidad vallecana y Jémez separaron sus caminos tras consumarse el descenso del club a Segunda División.

Desde que abandonó Vallecas, donde llegó tras entrenar al Córdoba, el exinternacional español ha estado al frente de tres clubes. En 2016 dirigió al Granada, que le destituyó tras lograr solo dos puntos en los seis primeros partidos de Liga.Tras su paso por el club nazarí, Jémez firmó por el Cruz Azul mexicano en noviembre del mismo año. A pesar de clasificar al equipo para el Torneo Clausura de 2017 tras tres temporadas de ausencia, rescindió su contrato después de ser eliminado en cuartos de final por el América. Su última experiencia en los banquillos estuvo ligada a la Unión Deportiva Las Palmas, donde desembarcó en 2018 en una situación similar a la que ahora llega a Vallecas. En aquella ocasión, Jémez firmó a falta de 17 jornadas para el fin de la temporada y con el equipo canario, al que no consiguió salvar, en puestos de descenso.

Míchel da el visto bueno a la llegada de Jémez

Antes de hacerse oficial la llegada de Jémez al banquillo, Míchel ofreció una rueda de prensa en la que se despidió del club y de la afición del Rayo. "Gracias al club por todo lo que me ha dado. Como futbolista, como director de metodología de la cantera y como entrenador. Me emociono por los recuerdos. Por los momentos tan maravillosos. Sobre todo por la gente. Por la gente que forma el club que es una gran familia. La afición. El Rayo pierde un entrenador pero gana un aficionado más", aseguró ayer entre lágrimas el técnico de 43 años.

Preguntado por la posible elección de Jémez como su sustituto, Míchel se mostró optimista acerca de su llegada: "Me parecería bien. Aprendí mucho de él y tendrá una plantilla al cien por cien para conseguirlo. Los más importantes son los jugadores. Sea la persona que sea tendrá un vestuario en el que todos reman en la misma dirección".

El madrileño, que entrenaba al Rayo desde febrero de 2017 y logró el ascenso a Primera el curso pasado, no quiso cerrar la puerta a un posible regreso al club. "Me he ido dos veces, me fui como jugador en contra de mi voluntad porque el club lo necesitaba y hoy como entrenador me vuelvo a ir en contra de mi voluntad. Un rayista nunca se rinde, puede ser que haya una tercera", aseguró Míchel, que ya militó durante 15 campañas como jugador en las filas del Rayo.

