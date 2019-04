LeBron James no jugará el Mundial y EE UU quiere seleccionar al fenómeno universitario Zion Williamson

LeBron James no disputará el Mundial de baloncesto que se disputará en China del 31 de agosto al 15 de septiembre. La estrella de la NBA ha decidido no formar parte de la selección de Estados Unidos que será dirigida por uno de sus entrenadores más admirados, Gregg Popovich.

LeBron James, cuya última aparición con la selección de Estados Unidos se remonta a la final de los Juegos Olímpicos de 2012, no descarta sin embargo regresar a ella el próximo año para intentar conseguir en Tokio la que sería su tercera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.

LeBron, de 34 años, no competirá tampoco en los próximos ‘playoffs’. Será la primera vez que se los pierda desde 2005 y, además, también verá rota su impresionante gesta, con su presencia en las últimas ocho finales. Su decepcionante primera temporada con los Lakers ha concluido además de manera prematura. A la lesión en la ingle que le mantuvo cinco semanas de baja a principios de año, se han añadido otros problemas físicos. Finalmente, el equipo californiano ha decidido que el 23 no juegue más esta temporada. Por lo tanto, LeBron gozará del mayor periodo sin competir desde que debutó en la NBA en 2003. “Me gusta todo lo relativo a Pop (Gregg Popovich, entrenador de los Spurs y seleccionador), pero este no es un buen verano para mí”, ha declarado LeBron a The Athletic.

LeBron, en este periodo sin competir, se entrenará y protagonizará la película Space Jam 2, cuyo estreno está previsto en julio de 2021. La primera entrega de la película, protagonizada por Michael Jordan en 1996 y los Looney Tunes, tuvo un gran éxito.

El reto de la selección de Estados Unidos es convertirse en la primera que gana tres Mundiales seguidos, tras haber vencido en 2010 y 2014. En la fase de grupos competirá con Turquía, República Checa y Japón.

LeBron James fue uno de los integrantes de la selección de Estados Unidos que cayó en las semifinales del Mundial de 2006 ante Grecia. El título, en aquella ocasión disputada en Japón, se lo adjudicó la selección española.

USA Basketball, de la que depende la selección de Estados Unidos, intenta gestionar la incorporación para el próximo Mundial de Zion Williamson, la estrella de Liga Universitaria (NCAA) que juega en Duke. A sus 18 años, se trata de uno de los mayores fenómenos del baloncesto universitario de los últimos tiempos. Muchos lo califican como un monstruo de la naturaleza por su tremenda capacidad fortaleza y capacidad física. Mide 2,01 metros, pesa 129 kilos y es el favorito indiscutible a número uno en el próximo ‘draft’ de la NBA .

