Zidane: “Luca no siente la presión y eso me gusta”

En la manera de hablar de Zinedine Zidane los detalles vocales asoman en momentos concretos. Como la creación de las frases en gran medida resulta similar, solo los momentos de mayor énfasis sobresalen de esa atmósfera de paz sonora. También hay frases que ayudan a ordenar los pensamientos. “Lo voy a decir muy claro hoy y ahora”, lanzó de repente para detener el tiempo. “La gente puede pensar que quiero contentar a todos, que doy minutos a distintos jugadores para quedar bien, y no es así. No lo hago por contentar a todos”, se justificó acerca de los cinco cambios que introdujo en el encuentro respecto a su primer once ante el Celta la pasada jornada. Sobre todos ellos sobresalió el de su hijo Luca en la portería. “Me alegro por él, por su debut en el Santiago Bernabéu con victoria, pero Luca es el tercer portero. Estaba mal Thibaut [Courtois], quería dar descanso a Keylor y darle la oportunadid a Luca hoy y ha salido bien”, añadió el francés. Todo en la noche del domingo en el Bernabéu ocurrió de forma imprevista.

El partido, por fases, resultó como el tiempo. A veces acalorado, otras estable, por momentos con viento, y en segundos helado. De igual forma para todos, porque tanto al Madrid como al Huesca les recorrió por el cuerpo un sentimiento de incertidumbre sensorial similar. Es lo que tiene el tiempo, y el fútbol en gran manera, que no se deja agarrar. Cambia el tiempo, y a la vez se mueve la pelota. Y en esos instantes unos y otros buscando su momento para detenerlo en la estación deseada. Pareció más cerca de lograrlo el Huesca, firme en momentos de zozobra. Estanco, incluso, cuando mandaba en contra del pronóstico preestablecido.

Quiso probar Zidane con una nueva horma de su Madrid, con los menudos (por edad) pies de Brahim en ataque y de Luca en la portería. Entre ambos sumaban antes de medirse al Huesca ocho minutos en LaLiga. Todos para el atacante, que debutó ante el Betis en enero, ninguno para el portero, inédito desde mayo de la temporada pasada, cuando jugó los 90 ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica. No perdieron el paso ninguno, especialmente Brahim, muy activo durante la primera mitad, asistente de Isco en el segundo gol de los blancos. “Vimos a Brahim, que no ha jugado mucho y lo ha hecho bien. Se ha resentido a la hora ya que no juega mucho. Lo ha hecho bien”, se limitó a decir el francés.

Pero ya en francés, cuestionado por los medios de su país, y a pesar de sus reticencias a continuar hablando sobre su hijo, hizo alguna concesión paterno-filial. “Tiene carácter, personalidad, no siente la presión del Bernabéu y eso me gusta mucho. No quiero decir nada como padre, luego cuando llegue a casa ya veremos. Hace 16 años que está en las categorías inferiores del Madrid [tiene 20] y eso quiere decir mucho”, confió.

Sea real o no que terminada la temporada en cuanto a la lucha por cualquier título Zidane no pretende crear ningún casting a largo plazo, la realidad es que las apreturas del calentadario (el miércoles se enfrentan al Valencia en Mestalla) y la libertad de experimentación por no tener nada que perder dan pie a que las probaturas se conviertan en una constante. La entrada de Llorente y Ceballos, por ejemplo, en el centro del campo podría repetirse en el tiempo. El andaluz, autor de uno de los tantos, firmó su quinta diana con la camiseta blanca desde su llegada al equipo, la primera eso sí ante su afición. “Ayer hablándolo con mi familia les dije, si tenía la oportunidad de jugar, que era un buen momento, pero lo importante son los puntos, eran vitales”, indicó tras el partido Ceballos.

“Sabíamos que el encuentro no iba a salir fácil, pero el equipo supo mantener la calma e intentarlo hasta el final para lograr el objetivo”, añadió el centrocampista sevillano. Acerca de su relación con Zidane, no muy asentada durante la etapa anterior del francés en el banquillo, el jugador destapó que ha reseteado su archivo. “Me ha dado confianza, he tenido dos oportunidades y creo que las he aprovechado. No he hablado con él sobre el pasado, hemos hecho borrón y cuenta nueva. Mi objetivo es triunfar aquí”, completó el andaluz.

Para quien no hubo consuelo fue para el segundo entrenador del Huesca, Jaime Ramos, que dirigió el encuentro en el Santiago Bernabéu. “Ha sido una derrota amarga porque en todo momento hemos hecho méritos para sacar un punto de un estadio como este. Durante varias fases del partido el bloque ha rendido y hemos tratado de tú a tú a un equipo como el Madrid, y eso quizás lo hace mas doloroso”, señaló el preparador oscense.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.