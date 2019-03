Leclerc empieza a soltarse

Ferrari se ha conjurado para demostrar que el gatillazo de hace dos semanas fue solo un accidente y que efectivamente tiene coche para hacer sudar a Mercedes. En Bahréin, solo dos semanas después de que ninguno de los bólidos rojos fuera capaz de subirse al podio en Melbourne, Charles Leclerc se adjudicó su primera ‘pole position’ en una sesión cronometrada que dominó completamente. Por primera vez en la historia del certamen un piloto monegasco arrancará (17:10, Movistar Fórmula 1) sin nadie delante, un dato curioso si se quiere si atendemos a la potente impronta que siempre ha tenido el principado en el campeonato. Leclerc (21 años y 72 días) se convierte, por lo demás, en el segundo corredor más joven en lograr una ‘pole’, solo por detrás de Sebastian Vettel, su compañero en la estructura de Maranello, que lo logró en el Gran Premio de Italia de 2008 al volante de un Toro Rosso siendo tres meses más joven que él.

Vettel arrancará el segundo en el circuito de Sakhir, donde Ferrari volverá a monopolizar la primera línea siete meses después de la última vez (Italia 2018). Lewis Hamilton saldrá desde la tercera posición a la vez que Valtteri Bottas, indiscutible ganador de la cita inaugural, lo hará a su lado, el cuarto. Carlos Sainz partirá el séptimo a la espera de poder desquitarse del mal cuerpo que le dejó el primer gran premio del curso, en el que se complicó la vida el sábado (18º en la parrilla) y se condenó el domingo (abandonó).

En Australia, Ferrari no solo dio pie a que se le atizara por haber puesto en pista un coche sin pegada a una vuelta y perezoso en las tandas largas. También se acusó a la Scuderia de comenzar a tirar de política al impedir que Leclerc, visiblemente más rápido que Vettel en las últimas vueltas de la carrera, se planteara siquiera adelantar a su vecino. Tras varios días de justificaciones, el equipo de Il Cavallino Rampante parece dispuesto a demostrar que, efectivamente, sus dos pilotos tienen vía libre para dejar todo lo que tienen dentro, que en ambos casos es mucho. Los cuatro títulos de Vettel con Red Bull (2010-2013) son el mejor aval del talento del alemán, aunque Leclerc tampoco va escaso de eso.

“Estoy muy contento porque logré una gran vuelta. Hago lo que puedo para mantenerme tranquilo porque soy consciente de que no había ningún punto en juego”, convino el autor de la ‘pole’ nada más bajarse del coche. “Cuando fiché por Ferrari era consciente del paso adelante que eso suponía en términos de la competencia y de la presión que iba a tener, al pasar a competir con los mejores. Por eso estoy contento de haber comenzado de esta forma”, remachó Leclerc. “Quiero felicitar a Charles porque hoy fue su día. El mío no fue el idea, pero incluso si lo hubiera sido tampoco me habría sido fácil superarle. Mi primera ‘pole’ fue hace mucho tiempo pero eso es algo que no se olvida nunca”, le piropeó Vettel.

