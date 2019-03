Valverde: “Messi viene arrastrando molestias desde hace tiempo”

Se juega un derbi este sábado y para Ernesto Valverde es lo único importante, alejado de los posibles ruidos mediáticos que originan y también se crean alrededor de sus jugadores. Ninguno como Piqué, que a cada ocasión que habla sube el pan y que en la noche del jueves acudió a La Resistencia y, enmarcado dentro de un programa de humor, no se mordió la lengua sino que apuntó con dardo al Madrid y al Espanyol, sobre todo cuando aseguró tener más patrimonio que el presupuesto anual del club blanquiazul. “No he visto nada, pero es inevitable enterarse. No tengo demasiado que comentar salvo que el programa es de humor. Es a ver quién es más ocurrente. El partido de mañana es muy serio y prefiero ir por aquí porque realmente nos estamos jugando mucho”, reflexionó el entrenador azulgrana; “Gerard es una persona a la que valoramos mucho. Ya sé que da mucho juego, pero nosotros estamos encantados con él”.

También hay preocupación por las molestias de Messi. “Leo viene arrastrando esas molestias desde hace tiempo. Le estamos cuidando desde antes de Navidad. Intentamos que vaya remitiendo. Ha vuelto ha tenido días de descanso y se encuentra mejor. Pero es fundamental de cara a esos partidos”, resolvió el entrenador, que prosiguió: “lo tratamos todo desde una manera natural. Ayer hablaba con él porque tuvo un pequeño problema en el entrenamiento, pero nada más”. Y cuestionado por su estado de ánimo, fustigado por la prensa argentina tras su regreso a la Albiceleste, Valverde añadió: “Le veo tranquilo. En el fútbol todos estamos sometidos a altibajos y en ocasiones son excesivos. Su último partido con nosotros fue espectacular, luego perdió con la selección pero es una circunstancia más. Está bien”. Así que se centró en el Espanyol y en el calendario.

“Esta puede ser una semana clave porque son nueve puntos sobre 30 y llevamos 10 de ventaja con el segundo. Depende de cómo vayan los resultados, pero puede ser clave. Sobre todo, no queremos desviarnos porque cada tres puntos ganados es un partido menos”, subrayó el entrenador; “pero tendremos que hacer cambios por el calendario que tenemos. Debemos mirar la acumulación de minutos día a día. Entramos en partidos decisivos y lo ideal es tener a todos listos y frescos”. Primero, en cualquier caso, toca el Espanyol. “Es un derbi, lo que es motivante para todos. Es un duelo emocional y hay que estar por encima de eso”, convino el preparador del Barça, que agregó: “Esperamos al mejor Espanyol. Su mayor peligro es que cuando ha estado bien, ha jugado muy bien. Es un equipo que quiere la pelota, que también se maneja bien a la contra y tiene muchos argumentos de medio campo para delante. Con Borja han hecho un gran fichaje. Además sé cómo se toman estos partidos, con un punto de intensidad superior porque es lo normal y porque es como hay que jugarlos. Nuestro trabajo es que no estén al mejor nivel”.

Para el derbi, Valverde podrá contar con Luis Suárez, recuperado de sus molestias en el tobillo, pero no con Cillessen ni con Dembélé, todavía de baja. Sí que estará Coutinho. “Es importante para nosotros como también lo fue el año pasado. Quizá ha estado en momentos más bajos y así lo ha reconocido, pero tiene un potencial enrome y será importante de nuevo”, cerró Valverde.

