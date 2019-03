Gerard Piqué: “En patrimonio tengo más dinero que el presupuesto del Espanyol”

"¿Cuánto dinero tienes?" Es la pregunta más repetida del humorista David Broncano a sus invitados en su programa La Resistencia (Movistar+), que esta vez amplió a una segunda cuestión, las veces que el entrevistado, en esta ocasión el futbolista Gerard Piqué, había "follado en el último mes, en veces exactas". Broncano le pidió que eligiera una de las dos, pero el central del Barça entró al trapo a ambas y respondió entre risas: "Voy sobrado en las dos. ¿Qué te pone más saber de mí?"

Piqué, que se había autoinvitado a través de Twitter a acudir al programa de Broncano en un divertido cruce de emails (el humorista le dijo al futbolista que no había plazas "para venir de público"), tiró de sentido del humor en el Teatro Arlequín de Madrid, donde se graba el programa, y dijo respecto al sexo: "¿Cuentan las del Bernabéu?". Finalmente Broncano eligió que respondiera a la pregunta del dinero, y para ponerlo "en contexto", pidió a Piqué que lo comparase "con el presupuesto de alguna ciudad". Pero Piqué apostó más fuerte y eligió medirse con el club rival de la capital catalana, el Espanyol, contra el que el Barça se enfrenta este sábado en el Camp Nou. "En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol de este año".

El equipo del programa buscó el dato, 57 millones de euros del equipo perico. "No, no son 57, son muchos más", replicó Piqué, entre las risas del público. "No es ningún secreto que has ganado un dinero", acabó el humorista.