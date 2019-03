Gerard López: “Entiendo a los clubes, pero podrían haber avisado antes”

Nunca antes el anuncio de una convocatoria de la Selección Catalana de Fútbol generó tanta expectación. Tras un par de días algo convulsos, el técnico Gerard López dio a conocer este miércoles a mediodía, con cierto retraso sobre la hora prevista, la lista de 20 jugadores que están citados para el partido amistoso que Catalunya jugará contra Venezuela el próximo lunes día 25 en el Estadio de Montilivi, en Girona. La confección de esa lista no ha sido fácil. En solo un día y medio López ha tenido que afrontar que se cayeran de la convocatoria hasta seis jugadores. Además, tampoco ha podido contar el exfutbolista con la ayuda de su colega Sergio González, con quien comparte tareas en la selección y que también ha priorizado las necesidades de su club, el Valladolid, frente a las de Catalunya.

Fue precisamente el Real Valladolid el primero que informaba, la mañana de este martes, de que no cedería a sus jugadores, ni a su entrenador, para la disputa de ese encuentro. Así pues, Jordi Masip y Rubén Alcaraz no estarían en Girona el lunes. Por la noche, se le unía el Rayo Vallecano, que negaba la presencia de Alberto García y Àlex Moreno. Y este mismo miércoles, escasos minutos antes de que el seleccionador se presentara ante la prensa en la sede de la Federación Catalana de Fútbol, se añadía también la SD Huesca, por lo que Àlex Gallar y Enric Gallego ampliaban el número de ausencias.

Los 20 convocados por Gerard López Esta es la lista de los 20 jugadores convocados por la selección catalana de fútbol masculino para disputar el partido ante Venezuela: Porteros: Edgar Badia (Elche) y Isaac Becerra (Nàstic). Defensas: Gerard Piqué (Barcelona), Marc Muniesa (Girona), Marc Bartra (Betis), Dídac Vilà (Espanyol), Martín Montoya (Brighton), Marc Cucurella (Eibar) y Aleix Vidal (Sevilla). Centrocampistas: Óscar Melendo (Espanyol), Joan Jordán (Eibar), Oriol Romeu (Southampton), Xavi Hernández (Al-Sadd), Pere Pons (Girona), Aleix Garcia (Girona), Àlex Granell (Girona) y Víctor Sánchez (Espanyol). Delanteros: Sergio García (Espanyol), Bojan Krkic (Stoke City) y Marc Cardona (Eibar). Se espera poder completar la lista de aquí al próximo lunes con dos jugadores de ataque tras caerse a última hora de la lista por decisión de la SD Huesca los jugadores Enric Gallego y Àlex Gallar.

El club envió un fax a la Federación para informarle de que sus jugadores permanecerían con el resto de la plantilla. Y añadía: “Ante la escasez de efectivos que tiene ahora el primer equipo y dada la cercanía de unas semanas claves para el devenir deportivo de la entidad en LaLiga Santander, rogamos que entiendan la decisión tomada”. Desde la entidad aragonesa no se ha querido dar más trascendencia al tema de la que tiene, dicen.

“El motivo lo entiendo. Puedo entender al Huesca, al Valladolid y al Rayo. He sido entrenador y me pongo en la piel de esos entrenadores. No tengo ningún problema en entenderlo y aceptarlo. La supervivencia de estos clubes depende de si siguen en Primera o no”, afirmaba Gerard López tras dar a conocer su lista, en la que predominan los jugadores del Girona y el Espanyol y en la que destaca la presencia de estrellas como Piqué o Xavi. Además, añadía, “ningún club o jugador tiene la obligación de venir. Todo club tiene el derecho de mirar para casa. Lo acepto y lo respeto. Se ha dado la circunstancia de que los tres equipos están en una situación delicada en LaLiga. Pero que haya sido todo a última hora trastoca un poco nuestros planes. Eso sí que es lo que al final me ha podido no molestar, pero sí que pienso que lo podrían haber comunicado antes. Podrían habernos facilitado el trabajo”.

La lista, por otro lado, no alcanza los 22 jugadores que aspiraba a convocar el técnico, que asegura que la completará en los próximos días. A diferencia de lo que podía ocurrir cuando los amistosos los celebraba Catalunya durante las fiestas de Navidad, y no como esta vez, que coincide con una fecha FIFA, ahora hay muchos internacionales que no podrán acudir a la cita por estar convocados con España, caso de Jordi Alba o Sergi Roberto, por ejemplo. Si bien, el técnico ha podido convocar a futbolistas de la Premier, como Montoya u Oriol Romeu, que no podían asistir en aquellas circunstancias.

Aunque en la mayoría de los casos la comunicación con los clubes y los futbolistas ha sido fluida –por ejemplo, el Betis informó de que cedía a Bartra, pero no a Tello, a quien quieren proteger tras una lesión–, la negativa de algunos clubes ha complicado la tarea del seleccionador en casos en los que, afirmaba, tenía gran ilusión. Por ejemplo, en el caso de los jugadores del Huesca. “Enric y Àlex iban locos por venir. Àlex lleva meses enviándome mensajes. Y Enric ha crecido mucho. Era un premio también para mí y para el fútbol amateur, de donde vienen. Chicos como ellos necesitan de oportunidades como esta”.

El caso del coseleccionador, Sergio González, ha sido distinto. Mientras los clubes alegan que no ceden a sus futbolistas para cuidarlos físicamente en un momento crucial de la temporada, el técnico del Valladolid entendió que si sus jugadores no iban con Catalunya, él tampoco debía hacerlo, para no entrar en agravios comparativos con otros jugadores, rivales en LaLiga, desde su cargo en el combinado catalán. “Lo hablé y lo pacté con Sergio ayer a mediodía. De igual manera que cuando yo estaba en el Barcelona B fue él quien hizo más la lista, ahora ha sido al revés. El que tiene prioridad es el Valladolid. Cuando el otro día ganaron se quedó más tranquilo y pensaba que no tendría problema, pero al final las cosas se han dado de otra manera”, concedía López.

