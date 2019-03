Zidane: “Voy a contar con todos, pero habrá cambios al final”

Tras el partido, Zidane ha tardado en salir a sala de prensa, pero una vez sentado apareció el mismo tipo tranquilo de antaño. El debut ante el Celta fue plácido, una victoria sin alharacas que dará tranquilidad para las dos semanas del parón de selecciones. El técnico del Madrid se ha mostrado contento aunque comedido. "Nuestro inicio no fue bueno. Mejoramos algo al final del primer tiempo y en el descanso hicimos arreglos que dieron resultado", ha analizado el francés.

En su reestreno en el Bernabéu, Zizou hizo una clara apuesta por su vieja guardia. El once se llenó de los que estuvieron en las finales de Milán, Cardiff y Kiev. "Tengo claro lo que son porque ya me lo demostraron. Son muy buenos", ha defendido Zidane a Keylor Navas, Marcelo e Isco, los defenestrados de Solari. "No creo que hayan sido tratados como juveniles y no voy a hablar del trabajo de los anteriores entrenadores. Yo voy a contar con todos", respondió el entrenador cuando se le preguntó por el trato que recibieron algunos futbolistas antes de su llegada.

El "voy a contar con todos" se escuchó varias veces saliendo de la voz del francés, incluso quiso citar algunos nombres caídos del once. "Tengo una plantilla muy grande. También voy a contar con Thibaut [Courtois], Reguilón... Pero Keylor es muy bueno, y Marcelo e Isco, ni te digo", manifestó el técnico, que no dudó en decir que Courtois va a jugar partidos en este final de temporada. "El Madrid necesita varios porteros buenos. Ahora tengo tres, ya veremos la temporada que viene".

A Isco le cambió la cara. Ya lo demostró en un acto publicitario el viernes, y sobre el césped se le vio con ganas, pero impreciso, seguramente por la falta de ritmo. El malagueño estuvo 63 minutos sobre el césped y fue cambiado tras abrir el marcador. Zidane se mostró cariñoso con sus jugadores en el campo. Los que eran cambiados se llevaban un abrazo de premio. "Aquí todos saben que hay que jugar al fútbol, pero el físico es importante porque si se pierde el balón hay que correr para recuperarlo. Vimos que acabamos el partido bien y estas semanas nos vendrán bien para seguir trabajando".

En su etapa anterior, Zidane siempre habló maravillas de Asensio. Este sábado el balear tardó en carburar. Cuando arrancó el motor y quitó óxido de su zurda, el Madrid empezó a ver el encuentro de otra manera. "Ha estado como el equipo. Le costó al principio y luego mejoró en la segunda parte", dijo el técnico. Otro de los que gozó de oportunidad fue Dani Ceballos, este desde el banquillo. El jugador sevillano no gozó de muchas oportunidades el pasado curso y así se lo recordaron a Zidane. "No quiero mirar atrás. Le vi bien defensivamente y mirando al ataque. Hizo un buen trabajo".

Sobre el futuro, el galo quiso dejar claro que estos diez partidos que restan no serán un examen para ver quién se queda o se va en junio, aunque, como ya dijo el lunes en su presentación, "cambios habrá, eso seguro".

También los jugadores notaron el relevo en el banquillo. "Se ha renovado el ánimo tras esta semana trágica", dijo Odriozola. "Parece que el cambio de entrenador ha funcionado. El equipo ha vuelto a coger buenas sensaciones", añadió Ceballos, que agradeció el apoyo de Zidane: "Desde el minuto 1 me ha dado confianza siendo el primer cambio del partido. Con el 1-0 me ha dicho que jugara y disfrutara y me he sentido muy cómodo".

Si el Madrid tiene (o tenía) una crisis, ¿qué tiene el Celta?, debe de pensar Fran Escribá, que en dos partidos ha cosechado dos derrotas que ahogan al cuadro gallego en zona de descenso. El parón liguero servirá para recapacitar y, sobre todo, para recuperar a Iago Aspas. "No podemos mirar a los que nos faltan. No queremos escudarnos en eso. No podemos estar pensando en Iago", negó Escribá, pero el equipo se ha desmoronado sin su líder y lo necesita para sobrevivir.

