El rey del pase es Mandi

Quique Setién, entrenador del Betis, no oculta su predilección por Aissa Mandi. En público y en privado, el entrenador del conjunto verdiblanco no tiene problemas en elogiar a este central francés internacional por Argelia, de 27 años, que se ha convertido en uno de los líderes de la defensa verdiblanca. La última vez fue en el aeropuerto de Rennes, de donde el Betis regresaba después de jugar un choque de la Liga Europa, el pasado febrero. Cuando Mandi hablaba con un periodista, se escuchó a Quique Setién: “Ahí tenéis a Mandi. Algunos querían que se quedara Pezzella porque Mandi no daba el nivel”.

La frase tenía el sentido de alabar la figura de un jugador que tenía los dos pies fuera del Betis cuando el entrenador cántabro llegó en el verano de 2017 al banquillo andaluz. El técnico comenzó a conocer a sus jugadores. Mandi había llegado en el verano de 2016, fichado a cambio de cuatro millones de euros del Stade de Reims, donde era el capitán y emblema. Sin embargo, su primer año en el Betis fue bastante irregular.

El mejor defensa bético fue el argentino Germán Pezzella, que jugó 37 partidos y marcó un gol. Setién, no obstante, decidió apostar por Mandi. Al entrenador le llamó la atención que Pezzella solo le hablara de la posibilidad de jugar el Mundial de Rusia con Argentina, una obsesión del exdefensa de River, que apenas atendía a Setién cuando le intentaba inculcar sus conceptos del juego. Mandi supo escuchar y se ganó el favor del entrenador. Pezzella fue traspasado a la Fiorentina y Mandi progresó hasta ser un futbolista insustituible en el Betis, que recibe esta noche al Barcelona (20.45, Movistar Partidazo).

“Lo he dicho varias veces. En 40 años no vi a un tío progresar como ha hecho Mandi desde que estoy aquí”, destaca Setién, capaz de poner al argelino como ejemplo de superación cuando un grupo de niños béticos le preguntan por el futbolista que más valoraba de su equipo. Mandi es un central exquisito en la parcela técnica, lo que beneficia el inicio del juego de un Betis moldeado con un estilo de toque y posesión. De hecho, todo empieza con Mandi, hasta el punto de que el central es hasta esta jornada el futbolista que más pases intenta de LaLiga con 2.040 en 26 choques de Liga. El segundo es Rakitic con 1.917, según Opta. Con un 93% de acierto en el pase, solo Arthur, Kroos y Dani Ceballos son más seguros en el pase que el francés.

Mandi lleva ya jugados 39 partidos en este ejercicio, cuatro más que todo el curso anterior, autor además de dos goles. “Todo lo que ha aprendido y mejorado es a base de esfuerzo y trabajo. Es como un robot que memoriza todo y luego lo pone en práctica”, recalca Setién sobre Mandi, que cumplió su partido 100 con el Betis en la vuelta de la semifinal copera ante el Valencia en Mestalla. Mandi cuida su dieta y sorprende al cuerpo técnico solicitando vídeos de los rivales para mejorar su conocimiento de los mismos. Sobre todo con los delanteros rápidos, con los que suele sufrir. Además, es el futbolista más utilizado por Setién en esta temporada, hasta el punto de haber jugado ya 3.495 minutos. Ante el Barcelona, además de tratar de frenar a Messi y compañía, el fútbol del Betis volverá a partir de sus botas.



