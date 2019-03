Messi responde al reto de CR

Messi respondió al reto de Cristiano. El 10 es el hilo conductor del Barça. Al equipo le cuesta completar un partido, capaz de jugar un largo rato muy bien y también por momentos muy mal, contagiado a veces por el fútbol del rival y en ocasiones por el carácter del torneo, redimido habitualmente por la pegada de sus delanteros, esta vez muy superiores en el Camp Nou. Aunque Luis Suárez ayudó a edificar la victoria, Messi fue decisivo al inicio y al final cuando la noche se puso especialmente peligrosa por el descaro del juvenil equipo de Génésio.

4-3-3 Ernesto Valverde 1 Ter Stegen 15 Tarjeta amarilla 48' Tarjeta amarilla Clement Lenglet 3 1 goles 80' Gol Piqué 20 Cambio 82' Sale Nelson Semedo Sergi Roberto 18 Alba 8 Cambio 73' Sale Vidal Arthur Melo 4 Rakitic 5 Busquets 10 2 goles 16' Gol (p) 77' Gol Messi 9 Luis Suárez 7 1 goles 30' Gol Cambio 69' Sale Ousmane Dembélé Coutinho 1 Cambio 33' Sale Mathieu Gorgelin Anthony Lopes 20 Tarjeta amarilla 32' Tarjeta amarilla Marcal 5 J. Denayer 6 Marcelo 22 Cambio 76' Sale Cornet Ferland Mendy 28 Tanguy NDombele Alvaro 29 1 goles 57' Gol Lucas Tousart 14 Dubois 11 Cambio 72' Sale Bertrand Traoré Depay 18 Nabil Fekir 9 Tarjeta amarilla 48' Tarjeta amarilla Dembele 3-4-1-2 Bruno Génésio

Jugó el Barça muy responsabilizado, consciente del riesgo del partido, dispuesto a defender su condición de aspirante a la Champions. La tensión competitiva era extrema en la cancha y en la grada del Camp Nou. Apretaba la hinchada y atacaba sin parar el equipo ante el desespero del OL. Hasta Coutinho pareció por momentos un buen jugador para el Barça y un futbolista también de Copa de Europa. Los delanteros azulgrana desestabilizaron a un contrario que se había preparado para defender sin defensas, una condena segura en un estadio como el barcelonista, invicto en los últimos 30 partidos de la Champions.

Tiene mucho callo el Barça y es todavía muy novato el OL. Hay detalles especialmente reveladores para medir a los equipos más interesantes en los momentos exigentes, y Génésio dio un paso atrás en el Camp Nou. El técnico dispuso una defensa de tres centrales y se preparó para correr y no para jugar, para contener con Tousart en lugar de destaparse con Aouar, para procesar el juego a partir del exquisito Fekir, negado porque nunca tuvo el balón, siempre en poder del Barça. El OL es un equipo joven y descarado, fuerte físicamente, no preparado para cerrar el marco de Lopes.

Las transiciones del plantel francés acostumbran a ser temibles y temidas desde su victoria en el Etihad contra el City. Los rivales están obligados a no perder la pelota, a acabar las jugadas, a rematar y a marcar, cosa que no sucedió en Lyón. No había más alternativa azulgrana que presionar muy arriba o dar mucha velocidad al balón, un plan que exige intensidad y una cierta amplitud o, si se quiere, ensanchar el campo y evitar el embudo que a menudo se genera alrededor de Messi. Los focos se posaron en los extremos: no había banda derecha y en cambio se ofrecía Coutinho.

Aceleraba el Barça con ritmo, excelente en la recuperación, dueño del balón y del campo ante el desespero de Génésio. No había pausa en el OL, muy sometido en su cancha, débil en su área, incapaz de detectar a Coutinho y sobre todo de atar al excelente Luis Suárez. El uruguayo desestabilizó repetidamente a los zagueros y acabó por forzar un discutido penalti a Denayer. Messi transformó la pena máxima al estilo Panenka. No quiso tirar a la izquierda del meta, como es su costumbre, sino que imitó al tiro de Suárez en el Bernabéu. Messi desprendía confianza y el Barça se sentía seguro y dominador pese a las embestidas del OL.

Dembélé y Vidal

Las salidas del Lyon eran tan selectivas como amenazadoras, muy exigentes con la defensa del Barça. Atacaban bien el espacio y M. Dembélé apuntaba con saña el marco de Ter Stegen. Las ocasiones, sin embargo, eran escasas por la solidaridad y agresividad barcelonista en su cancha, gobernada por Piqué, Lenglet y Busquets. Los azulgrana no se olvidaron nunca de atacar con los buenos movimientos de Luis Suárez, Messi y Coutinho y los pases de Arthur, excelente en la jugada del 2-0. El brasileño profundizó para Suárez y el ariete quebró a su marcador para asistir a Coutinho.

El martirio fue continuo para el OL y su lesionado portero Lopes, y a Génésio no le quedó más remedio que repintar el partido en el descanso y mandar a su equipo directo hacia el marco de Ter Stegen. Las tornas se cambiaron: el Lyon se desbocó y el Barça no acertó a defender ni a rematar el encuentro al contragolpe. Apretaban los franceses y el Barça no sabía salir con el balón jugado en el Camp Nou.

El gol de Tousart a una salida de un córner acabó por desquiciar al Barça. Los azulgrana se asustaron, cedieron el balón y perdieron los duelos divididos ante el envalentonado Lyon. Valverde intervino de forma decidida con la entrada de Dembélé y después de Vidal. Los cambios de siempre para que se diera también la victoria habitual del Barcelona.

Ya roto el partido, con los distintos delanteros del Lyon en el campo, Messi impuso su talento con dos contras supremas: recortó a Denayer y Marcelo, les tiró al suelo, después de recibir del cuero recuperado por Rakitic, y venció la estirada de Gorgelin —el balón entró llorando en el marco francés— y después asistió a Piqué en el 4-1 y Dembélé en el 5-1.

Minutos de felicidad en el Camp Nou después de instantes de nerviosismo, una situación habitual en la dramática Champions y también en el Barça, tan camaleónico como efectivo, pendiente de Messi. El 10, autor de dos goles y dos asistencias por primera vez en un partido con el Barcelona, quiso advertir que también juega los cuartos después de la exhibición de CR. Aunque el equipo sea muy cambiante, nadie descarta al Barça por Messi.

