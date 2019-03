Un único representante español y cuatro ingleses en cuartos de la Champions

El Barcelona será el único equipo español en el sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones. Los emparejamientos, sin restricciones ni cabezas de serie, se determinarán el próximo viernes a partir de las doce de la mañana en la sede de la UEFA, en la localidad suiza de Nyon. Desde hace nueve años no era tan exigua la presencia de LaLiga a estas alturas de la máxima competición europea. La situación contrasta con el éxito inglés, que ha colocado a sus cuatro equipos (Manchester City, Liverpool, Manchester United y Tottenham) entre los ocho que todavía tienen opciones de jugar la final en Madrid.

Es la tercera vez que la Premier tiene un dominio semejante. Ocurrió también en 2008 y 2009 cuando Manchester United, Liverpool, Arsenal y Chelsea entraron en los cuartos de final. Los dos equipos londinenses han bajado ahora un escalón. España nunca llegó a ubicar cuatro equipos en los cuartos de final, pero no solo monopoliza las últimas cinco orejonas sino que en las pasadas seis ediciones siempre había mantenido vivos a tres equipos a estas alturas de la competición.

El Barcelona cumple fiel a su presencia en los cuartos de final. La última vez que falló fue en 2007, apeado en la eliminatoria anterior por el Liverpool. En 2005 tampoco estuvo, pero esa fue la única campaña desde la asunción del nuevo formato de la Champions en 1999 en la que no hubo españoles entre los ocho mejores del torneo. Con la clasificación lograda ante el Olympique de Lyon van ya doce años consecutivos de presencia del equipo blaugrana en cuartos de final.

Cinco ligas estarán presentes en el sorteo de Nyon. No habrá ningún equipo alemán y siempre hubo alguno a estas alturas desde que en 2006 también se les había echado en falta. El Bayern llevaba siete presencias consecutivas en los cuartos de final. A Italia la representa la Juventus, que solo falló a ese objetivo en dos de las últimas siete Champions. La Serie A había tenido el año pasado dos representantes por primera vez en once años, pero no sitúa un trío de escuadras en cuartos de final desde 2006. Fallan los españoles, pero vuelven dos clásicos: el Oporto lo hace tras cuatro años de abstinencia y el Ajax después de 16.

LOS OCHO MEJORES EQUIPOS DE LA CHAMPIONS EN LA PRESENTE DÉCADA 2018-19 España: Barcelona

Inglaterra: Manchester City – Manchester United – Tottenham – Liverpool

Italia: Juventus

Portugal: Oporto

Holanda: Ajax 2017-18 España: Real Madrid – Barcelona – Sevilla

Inglaterra: Manchester City – Liverpool

Alemania: Bayern

Italia: Juventus - Roma 2016-17 España: Real Madrid – Barcelona – At. Madrid

Inglaterra: Leicester

Alemania: Bayern – Borussia Dortmund

Italia: Juventus

Francia: Mónaco 2015-16 España: Real Madrid – Barcelona – At. Madrid

Inglaterra: Manchester City

Alemania: Bayern – Wolfsburgo

Francia: PSG

Portugal: Benfica 2014-15 España: Real Madrid – Barcelona – At. Madrid

Alemania: Bayern

Italia: Juventus

Francia: Mónaco – PSG

Portugal: Oporto 2013-14 España: Real Madrid – Barcelona – At. Madrid

Inglaterra: Chelsea – Manchester United

Alemania: Bayern – Borussia Dortmund

Francia: PSG 2012-13 España: Real Madrid – Barcelona – Málaga

Alemania: Bayern – Borussia Dortmund

Italia: Juventus

Francia: PSG

Turquía: Galatasaray 2011-12 España: Real Madrid – Barcelona

Inglaterra: Chelsea

Alemania: Bayern

Italia: Milán

Francia: O. Marsella

Portugal: Benfica

Chipre: Apoel 2010-11

España: Real Madrid – Barcelona

Inglaterra: Manchester United – Tottenham - Chelsea

Alemania: Schalke 04

Italia: Inter

Ucrania: Shakhtar

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.