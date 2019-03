El United, el verdugo del PSG, rival del Barcelona

Al Barça le tocó el Manchester United, un equipo en reconstrucción después de la destitución de Jose Mourinho, sustituido por el noruego Ole Gunnar Soljskaer. La mejor carta de presentación del equipo inglés es su victoria ante el PSG. El United eliminó al campeón francés después de perder en Old Trafford por 0-2 y ganar en París por 1-3 con un penalti polémico transformado por Rasfhord. Ante el plantel de Tuchel, privado de Neymar y con Mbappé de estrella, la figura fue Lukaku, goleador en la Liga con 11 tantos, uno más que Pogba y dos que Rashford. Los tres son también con dos goles cada uno los artilleros de los ingleses en la Champions.

El equipo titular más habitual está formado por De Gea; Young, Smalling, Lindelöf, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku y Martial o Lingard. También cuenta con el exazulgrana Alexis Sánchez y con el español Juan Mata. Un plantel que se ha batido mejor en Europa que en la Premier. Accedió a octavos como segundo de grupo, por delante del Valencia y del Young Boys y dos puntos por detrás de la Juve, mientras que en la Liga es quinto, a 16 puntos del Manchester City. “Es un grande, pero estamos bien. Estamos contentos”, analizó Guillermo Amor, responsable de relaciones institucionales del Barcelona.

A favor del Barça, que no quería cruzarse con la Juve ni con el Liverpool ni tampoco con el City, juega el factor campo porque la ida se jugará en Old Trafford para no coincidir el partido con el del City. Los últimos resultados también bendicen las opciones del Barcelona. Los azulgrana derrotaron al United en las finales de 2011 (3-1) y 2009 (2-0), año en que se enfrentaron Messi y Cristiano Ronaldo en Roma. El portugués y el argentino se podrían cruzar de nuevo el 1 de junio en final del Wanda porque Juve y Barça siguen ahora caminos paralelos en la Champions.

El equipo inglés en cambio eliminó a los barcelonistas en las semifinales de la Champions 2007-2008 (0-0 y 1-0). El United también se impuso al Barça en la final de la Recopa de 1991 y le superó en los cuartos de la de 1984 cuando jugaba Maradona. Ambos equipos también se han enfrentado en dos ocasiones en las liguillas de clasificación de la Copa de Europa: en 1993-1994, el Barça empató en Old Trafford (2-2) y se impuso en el Camp Nou (4-0) y en 1988-1989 se dio el mismo resultado en los dos encuentros: 3-3. Soljskaer volverá al Camp Nou, estadio en el que se consagró con el United. En 1999, con un gol del noruego en el minuto 93, el equipo de Manchester consiguió una remontada épica ante el Bayern Múnich.

Tres son también las Champions que tiene el United por cinco del Barça. La trayectoria azulgrana ha sido hasta ahora prácticamente inmaculada: es el único invicto del torneo -suma cinco victorias y tres empates-, solo ha encajado seis goles y marcado 16, cuenta con Messi, pichichi de la competición (ocho tantos) y líder de la Bota de Oro y aspira a ganar además el triplete: Liga, Copa y Champions.

