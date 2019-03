Europa es el bálsamo del Villarreal

Europa es un balneario para el Villarreal, lugar de relajación y gozo, donde vence y pasa las eliminatorias como quien no quiere la cosa, invicto, sintiéndose partícipe todo el grupo que tiene que alternar el sufrimiento doméstico con el placer en la competición continental. Ante el Zenit, el conjunto de Calleja mostró una cara seria en la primera mitad –con Cáseres en el eje- y otra amable en la segunda –con Morlanes a los mandos-, sacando provecho de las dos ante un líder ruso con más cartel que argumento, gestionando con solvencia el resultado de San Petersburgo, venciendo también en La Cerámica.

Villarreal, 2 - Zenit, 1 Villarreal: Andrés Fernández; Álvaro, Funes Mori (Llambric, m. 77), Víctor Ruiz; Mario, Cáseres (Morlanes, m. 46), Iborra (Cazorla, m. 70), Jaume Costa, Fornals; Gerard Moreno y Bacca. No utilizados: Asenjo; Pedraza, Chukwueze y Ekambi. Zenit: Lunev (Kerzhakov, m. 63); Smolnikov, Ivanovic, Mammana, Rakitskyy; Hernani, Barrios (Kranevitter, m. 46), Ozdoev; Shatov, Azmoun 8Mak, m. 70) y Driussi. No utilizados: Anyukov, Neto, Kuzyaev y Zbolotny. Goles. 1-0. M. 28. Gerard Moreno. 2-0. M. 47. Bacca. 2-1. M. 90. Ivanovic. Árbitro: Artur Dias (Portugal). Amonestó a Víctor Ruiz, Shatov y Jaume Costa. Estadio. La Cerámica. 14.027espectadores.

Todo lo que en LaLiga se le niega en esta extraña temporada, lo encuentra el Villarreal en Europa donde no le penalizan los defectos y le suman las virtudes. Sigue concediendo en defensa, pero los contrarios no aciertan frente a la presencia de Andrés Fernández, disuasivo el portero murciano ante los delanteros contrarios, un seguro bajo los palos amarillos. En el juego, los castellonenses siguen siendo un equipo ciclotímico mientras domina las áreas, efectivo en la contraria, donde aparece la mejor versión de sus delanteros. Un día es Ekambi o Chukwueze. Este jueves fue el partido de Gerard Moreno y Bacca, autores de los dos goles que hicieron claudicar al Zenit, un club con pedigrí en Rusia y que se mostró como un equipo menor en la eliminatoria ante el Villarreal, que no ha tenido problemas para plantarse en los cuartos de final de la Liga Europa. Casi sin pretenderlo.

Un saque de puerta de Andrés Fernández al centro del campo fue cazado por Ozdoez, que con un cabezazo rompió la línea defensiva del Villarreal para dejar solo a Azmoun frente al guardameta, que solo pudo contemplar aliviado cómo la vaselina del delantero del Zenit se marchaba por encima del larguero. Un minuto después, un error en la salida del esférico del Villarreal volvió a dejar nuevamente solo a Azmoun ante Andrés Fernández, que no se venció ante el conocido como messi iraní, que lleva anotados ocho goles en otros tantos partidos desde su llegada en enero al fútbol ruso.

Antes de llegar al cuarto de hora el Villarreal ya había sumado la cuota de errores que tanto le están condenando en esta temporada. El Zenit, con mejor presencia y talante que una semana atrás en San Petersburgo, no aprovechó las concesiones. Al conjunto de Calleja le faltaba temple y toque ejemplificado en Fornals, falto de confianza. No gobernaba el partido el Villarreal porque el esférico pasaba demasiadas veces por los pies de Cáseres, un 5 clásico argentino que cumple ejerciendo de dique y muestra sus carencias en la creación.

Aparentaba cosas el Zenit, que elaborando los ataques se asomaba con frecuencia en el área de Andrés Fernández. Al Villarreal le costaba engarzar tres pases seguidos. Lo que no alcanzó con el juego lo consiguió en un contragolpe. Gerard Moreno, recogió un pase de Bacca mientras los centrales rusos reculaban hacia su portería. Una invitación al gol para el delantero catalán que, sin nadie que le saliera al paso, avanzó metros y lanzó un disparo combado de zurda que se coló por encima de Lunev, que se encontraba desubicado. Con muy poco, el Villarreal llegó al descanso con un gol en el marcador que le acercaba un poco más la clasificación.

A pesar del resultado Calleja advirtió los problemas de los amarillos a la hora de conjugar el juego. Necesitaba el verbo de Morlanes que saltó al terreno de juego tras el preceptivo descanso, retirando a Cáseres. Y el Villarreal comenzó a fluir. Morlanes tuvo nada más iniciarse la segunda mitad una ocasión tras un error en la entrega de Lunev. Un minuto después, en el 47, un centro de Gerard Moreno, Bacca en un salto y remate de cabeza muy plástico, anotaba el segundo gol para los locales que se dedicaron a formalizar con dulzura el resultado. El gol del honor para el Zenit llegó al final para maquillar la eliminatoria de claro color amarillo. El Villarreal continúa su idilio en Europa.

Todos los resultados de la vuelta de octavos de la Europa League Dínamo Kiev, 0 (0) - Chelsea, 5 (8) Krasnodar, 1 (2) - Valencia, 1 (3) R.B. Salzburgo, 3 (3) - Nápoles, 1 (4) Inter de Milán, 0 (0) - E. Frankfurt, 1 (1) Arsenal, 3 (4) - Rennes, 0 (3) Villarreal, 2 (5) - Zenit, 1 (2) Benfica, 3 (3) - Dínamo Zagreb, 0 (1) Slavia Praga, 4 (6) - Sevilla, 3 (5) En negrita, los equipos clasificados para cuartos.

