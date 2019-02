El insustituible del Barça es Jordi Alba

A un partido muy exigente como el de San Mamés acude seriamente dañado el Barcelona (20.45, Movistar Partidazo). Nada se puede hacer con las lesiones, salvo mejorar las tareas de prevención y puede que revisar la política de rotaciones en función de la importancia que se dé a cada torneo, especialmente a la Copa, la competición en la que se produjo la baja de Arthur, el futbolista que mejora a sus compañeros con el pase, mima la pelota y marca el estilo del Barça. Dembélé se recupera mientras de un esguince de tobillo; no se sabe cómo está Messi, que no se ha perdido ni uno solo de los 23 partidos jugados contra el Athletic (18 victorias), y se observó cierta fatiga últimamente en Busquets, Rakitic y Luis Suárez, un martillo en Bilbao. Hay ausencias, en cambio, que delatan la mala planificación deportiva de un club, un asunto grave en el caso del Barça.

Ninguna como la de Jordi Alba, ausente en San Mamés por sanción, y sin recambio en la plantilla después de la partida de Lucas Digne. El traspaso del francés al Everton fue una operación tan rentable económicamente —unos 22 millones de euros— como perjudicial para el equipo porque Valverde no ha encontrado un sustituto natural para Alba como era el caso de Digne. La competencia entre Cucurella y Juan Miranda, laterales zurdos del filial, ha acabado de mala manera: Cucurella fue cedido al Eibar, donde triunfa como volante zurdo, y Miranda perdió la titularidad incluso en el Barça B —ha sido suplente en dos de los tres últimos partidos del equipo de Segunda B—.

Aunque no se sabe muy bien quién decidió en verano entre ambos, la situación no se ha corregido en el mercado invernal mientras se han fichado a dos centrales con escaso protagonismo: Murillo apenas ha disputado un par de partidos de Copa y Todibo acaba de llegar de Toulouse. Miranda, a quien se renovó hasta 2021 con una cláusula de 200 millones, salió señalado en el partido copero jugado en el Ciutat de València contra el Levante: el técnico le sustituyó en el descanso y ha dejado de momento de entrenarse con el primer equipo mientras en el Miniestadi ha sido sustituido por Ignasi Vilarrasa, contratado recientemente del Cornellà. Tampoco funcionó Thomas Vermaelen como lateral izquierdo en Leganés: jugó 70 minutos y los azulgrana perdieron por 2-1. Y la alternativa de poner a un diestro en la izquierda, como son Sergio Roberto y Nelson Semedo, ha sido una apuesta fallida porque ha tenido que ser corregida a medio partido por Valverde.

La opción Semedo o Sergi

Aunque Semedo tapó a Navas en Nervión, el Barcelona perdió por 2-0. El portugués —situado en la derecha— y Sergi Roberto —en el costado izquierdo—, ocuparon los laterales contra el Valencia, hasta que el entrenador sustituyó a Semedo en el descanso para que entrara Alba mientras Sergi Roberto ejercía de 2. Ya no le quedan más opciones a Valverde que recurrir si acaso a una zaga de tres centrales, sobre todo si utiliza a Sergi Roberto como centrocampista por la ausencia de Arthur.

“Sustituir a un jugador como Jordi siempre es un problema, pero tenemos alternativas”, zanjó Valverde. La hoja de servicios de Alba es intachable: 32 partidos, 2.667 minutos —el que más de la plantilla después de Piqué: 2.790—, 14 asistencias y dos goles. No solo defiende con su velocidad y anticipación sino que le da salida y profundidad al ataque y es el que más se asocia con Messi. La combinación Messi-Alba-Messi es una garantía en el Barça. No encontró el club un recambio para Alba y no acierta a renovar su contrato, que acaba en 2020. El lateral pide un acuerdo en consonancia con sus prestaciones y la directiva no quiere que se dispare más una masa salarial que habitualmente está por encima del 70%. La dirección técnica anda en busca de un lateral izquierdo: el nuevo en la lista es Mendy (Lyon).

Hoy son varias las dudas que tiene el Barça en la confección de la próxima plantilla y en la alineación de San Mamés ante un equipo que suma 15 de 21 puntos con Gaizka Garitano. Ya convocados Messi, Dembélé y hasta Miranda, la más preocupante, en cualquier caso, es cómo cubrir la ausencia de Jordi Alba, el insustituible del Barça.