Turquía emite una orden de arresto contra el jugador de la NBA Enes Kanter, crítico con Erdogan

La Fiscalía de Estambul habría solicitado a los Estados Unidos la extradición del jugador de baloncesto turco Enes Kanter, que milita en New York Knicks y que se ha mostrado muy crítico con el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, según informó este martes el periódico Sabah. Kanter, de 26 años, ha calificado a Erdogan de "dictador", "lunático" y "maníaco", y vio cómo su pasaporte turco le fue revocado en mayo de 2017 mientras estaba en Europa. En la actualidad no goza de ninguna nacionalidad, motivo por el que no pudo viajar con su equipo a Londres para jugar este jueves un partido de la NBA contra Washington Wizards.

"El gobierno turco es muy famoso por cazar a aquellos que se oponen a Erdogan... Realmente no quería arriesgar mi vida yendo a Europa donde los largos brazos de Erdogan están en todas partes", señaló el jugador el pasado fin de semana en una entrevista con la Radio Pública Nacional. Según el diario, que se encontraría entres los favorables al presidente turco, el fiscal habría presentado una petición para que Kanter fuese puesto en la lista de notificaciones rojas de la Interpol. "No te tengo miedo", escribió Kanter en Twitter este martes tras retuitear una noticia de un medio turco sobre este movimiento de la Fiscalía.

Sabah señaló que la petición de extradición está vinculada a las acusaciones a Enes Kanter de pertenencia a una organización terrorista. El pívot es un firme partidario de Fethullah Gulen, un predicador islámico que vive en el exilio en los Estados Unidos y antiguo aliado de Erdogan, al que se culpa de organizar el intento de golpe de Estado en Turquía en julio de 2016 y cuyo movimiento es considerado una organización terrorista en Turquía.

La orden no es la primera que se emite contra Kanter. En mayo de 2017 ya lanzaron una contra el baloncestista por “pertenencia a una organización terrorista” y por haber utilizado presuntamente la aplicación de mensajería encriptada ByLock, que era, según las autoridades turcas, la herramienta de comunicación de los golpistas.