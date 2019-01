Enes Kanter, enfrentado con Erdogan, teme por su vida y no viaja a Londres con los Knicks

Enes Kanter no viajará dentro de dos semanas a Londres con su equipo, los New York Knicks. El pívot turco, enfrentado con el presidente de su país, Recep Tayyip Erdogan, dice temer incluso por su vida debido a la persecución política a la que, según él, está siendo sometido. En diciembre de 2017, un fiscal turco reclamó entre un año y dos meses y cuatro años y ocho meses de prisión para Kanter por unos mensajes considerados insultantes contra Erdogan. Las injurias se publicaron en su cuenta personal de Twitter en 2016.

El 17 de enero, en Londres, como viene sucediendo en los últimos años se disputará un partido de la temporada oficial de la NBA, en esta ocasión el que enfrentará a los New York Knicks y a los Washington Wizards. Los Knicks han confirmado que Kanter, de 26 años, no viajará y alegan problemas con la tramitación de su visado. El propio Kanter ha manifestado: “Lamentablemente, no voy a ir a Londres a causa de ese loco lunático, el presidente turco. Existe la posibilidad de que me maten por ahí. Por eso he hablado con los directivos de los Knicks. Es bastante triste que todo esto afecte a mi carrera, porque quiero estar en la cancha ayudando a mi equipo a ganar. Pero solo por ese tipo loco, un maníaco, un dictador, no puedo ni viajar. Solo hago mi trabajo. Es bastante triste”.

El jugador ya calificó hace dos años de “dictador” y “Hitler de nuestro siglo” a Erdogan. Las autoridades turcas reprochan a Kanter ser partidario de Fethullah Gülen, un predicador turco exiliado en Estados Unidos y al que Ankara acusa de ser el cerebro del intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016. Gülen niega estar implicado en esos hechos.

El jugador fue retenido en la aduana de Bucarest en mayo de 2017 debido a que Turquía le había retirado su pasaporte. Después de las gestiones de directivos de la NBA con miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos, pudo volar a Londres, antes de regresar a Nueva York.

Kanter nació en 1992 en Zúrich, donde su padre se doctoró en medicina. Antes de trasladarse a Estados Unidos, jugó en los equipos inferiores del Fenerbahçe y en la temporada 2008-2009 llegó al primer equipo. Pero prefirió estudiar en una High School de Estados Unidos, Stoneridge Preparatory School, y fue elegido en el número tres del draft de 2011 por Utah Jazz. Tras dos temporadas y media con el equipo de Salt Lake City, formó parte de un traspaso múltiple y recaló en Oklahoma City, con el que firmó un contrato hasta la temporada 2018-2019, pero en septiembre de 2017 fue traspasado a los Knicks.

Esta temporada, el equipo de Nueva York es penúltimo en la Conferencia Este, con 10 victorias y 29 derrotas, y acaba de romper una racha de ocho derrotas seguidas tras vencer a los Lakers (112-119). Kanter es el máximo reboteador de los Knicks con una media de 10,7 capturas y el segundo máximo anotador, con 14,4 puntos, tras Tim Hardaway, que promedia 20,6. El contrato de Kanter con los de Nueva York concluye esta temporada y asciende a 18,6 millones de dólares.