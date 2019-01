Valverde: “Este once era lo mejor que podíamos hacer”

Por sus palabras podría deducirse que alguien hubiera podido creer durante el transcurso de la noche que Ernesto Valverde se plantó en el Ciutat de València habiéndose dejado en casa las ganas de ganar y la responsabilidad que se corresponde con su cargo. “Nuestra intención no era perder hoy aquí”, certificó, en respuesta a los supuestos incrédulos.

Probablemente, respondía sin que se le preguntara en ese momento concreto por la alineación dispuesta en la ida de los octavos de la Copa. Con dos canteranos y un debutante como Murillo para defender la portería azulgrana. Con un Busquets más alejado que nunca del centro del campo, con la tarea de “ayudar” a los novatos “en la salida del balón”; algo que, apuntó el entrenador, ya habían hecho días atrás y “había salido bien”.

¿Arriesgó demasiado?, le inquirieron. “No lo sé”, se arrancó el entrenador azulgrana. “A la hora de confeccionar el once pensaba que era lo mejor que podíamos hacer teniendo en cuenta que tenemos un partido de vuelta y, al mismo tiempo, que podíamos probar a algunos jugadores en determinados partidos que son de Primera División. Ya sé que es un riesgo”, explicó.

El propio Murillo, llegado a Barcelona a finales de diciembre, asumió que todavía estaba acoplándose al equipo. Y certificó que la derrota hace que se quede con “un sabor un poco agridulce” en el día de su estreno: “El resultado no es el mejor. Ahora, hay que sacar provecho en casa al gol de Philippe”, declaró. “Murillo ha hecho un buen partido, tiene experiencia y sabe afrontar estas situaciones en el campo”, le defendió Valverde.

El Barça quedó constantemente expuesto a las contras del equipo de Paco López. “Hemos tenido ocasiones para recortar distancias en el primer tiempo, pero las que ellos han materializado a nosotros no nos han entrado. No hemos estado muy finos en el primer tiempo; y, al no convertir, en el segundo tiempo hemos tenido que jugar más arriba. Ellos, en cambio, podían encomendarse a las contras”, resumió el entrenador.

“Nos hemos puesto con el marcador adverso demasiado pronto; estábamos cayendo en lo que a ellos les convenía: poner el juego muy vertical; y cuando nos robaban la pelota, nos ponían en peligro”. Afortunadamente, añadió Valverde, “la jugada de Denis nos ha permitido hacer este gol que hace que la eliminatoria esté más abierta”.

Además, certificó que el club tiene grandes expectativas puestas en la Copa por mucho que la alineación, asumió, se hubiera visto condicionada por el hecho de jugar a dos partidos, “obviamente”. Y, seguramente, no será el mismo equipo el que dispute el partido en el Camp Nou: “Veremos lo que hacemos para la vuelta. Tenemos mucha ilusión en esta Copa y queremos pasar”.

La titularidad de Philippe

Preguntado por la situación de Coutinho, especialmente después de las declaraciones del segundo entrenador, Jon Aspiazu—Coutinho no está al nivel de la pasada temporada, Dembélé le ha pasado un poco por encima”, señaló— el Txingurri asumió que tanto se preguntaba días atrás por Dembélé, titular habitual en los últimos encuentros, como se hace ahora por el brasileño, que volvía al once este jueves. Y, aunque con muchos rodeos, explicó que la respuesta no es muy distinta en este caso. “Cuando no estaba jugando Dembélé todo el mundo me preguntaba por Dembélé. Ahora que juega Dembélé, pero no Coutinho, es lo mismo pero a la inversa. Lo que tienen que hacer los jugadores es trabajar para revertir la situación, luchar por estar en el once”.