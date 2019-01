Joan Barreda abandona el Dakar en la tercera etapa; Sainz, parado

El Dakar de Joan Barreda se termina antes de tiempo, como otras veces antes, como el año pasado. El piloto de Honda, uno de los favoritos a llevarse el título, líder de la general al inicio de esta tercera etapa, no llegó a validar el cuarto punto de paso después de un muy buen inicio de la cronometrada. El piloto de Torreblanca se quedó atrapado en una depresión del terreno, según informó la organización de la carrera, y optó por abandonar. Fue evacuado de la zona en helicóptero.

Este era el noveno Dakar de Barrera, el corredor con más victorias de etapa, 16, de los que pasaron por el podio de salida el pasado domingo en Lima (Perú). De hecho, empezó, rápido y agresivo como siempre, con victoria tras la primera etapa. Y este martes cerró la jornada con un buen tiempo para mantenerse al frente de la clasificación. Si bien, la tercera etapa se le atragantó. Partía tercero, dado el buen resultado del día anterior, y la jornada, con más de 300 kilómetros de especial, se le puso cuesta arriba cuando, al adelantar a sus rivales se dispuso a abrir camino. Según el Dakar, el corredor se había quedado parado “parado durante más de una hora en un terreno difícil y a 300 metros del camino correcto”.

Así lo narraba él mismo al llegar al campamento y según recoje el Diario As: “Estaba primero en las montañas, abriendo pista en una zona con mucha niebla y sin visibilidad. Llegué a un punto de paso, se desbloqueó y, a partir de ahí, veía un barranco con muchas rocas. Walkner venía justo detrás y cuando me vio pudo darse la vuelta. Yo intenté girar y dar la vuelta, pero ya no se podía; la moto se iba hacia abajo”, explicaba con gran decepción. Barreda no pudo encontrar la salida, la forma de salir de aquella trampa, y tuvo que ser evacuado hacia el campamento por los organizadores.

En este agujero rompimos la suspensión. Estamos tratando de reparar. Así es el Dakar! pic.twitter.com/o38PpT5SMQ — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) 9 de enero de 2019

Su adiós llega muy pronto y de manera inesperada, como suceden las cosas en el Dakar. Pronto, como empezó a ocurrir también el año pasado, cuando las primeras etapas se corrieron en el desierto peruano y acabaron con las esperanzas de tantos favoritos. Esta vez, las dunas camino de Arequipa y las trampas que esconde el terreno han acabado, de nuevo, con las aspiraciones de uno de los aspirantes.

La etapa la ganó De Soultrait (Yamaha), que lograba su primer triunfo en una jornada durísima en la que fallaron casi todos los favoritos. Segundo fue Quintanilla (Husqvarna) y tercero Benavides, que cedió dos minutos y medio y se queda como la única esperanza ya para el equipo Honda. Este miércoles no fue especialmente prolífico para los pilotos de KTM, la casa dominadora del rally desde hace años. Los tres últimos campeones de la carrera pincharon, aunque las distancias no son todavía definitivas: Sam Sunderland terminó la etapa a 8m,26s del ganador; Toby Price lo hizo a más de 14 minutos y Walkner a más de 23.

Sainz, atrapado

La etapa en coches no fue menos benevolente para las aspiraciones del deporte español. Carlos Sainz, campeón del 2018 y uno de los grandes favoritos a llevarse la victoria, se quedó bloqueado en el km 38 de la especial: “El español, con la rueda delantera izquierda de su Mini prácticamente reventada, pierde toda esperanza de revalidar el título”, comunicaban desde la organización. No en vano, el madrileño llevaba una hora intentando reparar su coche, cuya suspensión se había roto. No le fue mejor a Giniel de Villiers, líder provisional del Dakar al inicio de esta tercera jornada. Se quedó en el km 172 de la especial, parado, con un problema mecánico en su Toyota.