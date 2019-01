Valverde: “A final de temporada hay que decidir si sigo en el Barcelona”

Aparentemente sereno, también algo ambiguo, aunque dice ser muy mal actor –“se me notaría enseguida”, respondió preguntado por un supuesto documental producido por Gerard Piqué sobre su decisión, como hizo el futbolista con Griezmann–, Ernesto Valverde mantuvo sus argumentos al ser consultado sobre su continuidad al frente del vestuario del Barcelona. “Siempre ha sido buena la sintonía entre nosotros”, dijo en relación al club, “pero sé cómo van las cosas con los entrenadores: no ganas en una semana, como nos ha pasado, y ya piden tu cabeza”. El entrenador azulgrana se concede un tiempo de margen. Y, a la vez, pide calma. “Tengo contrato con el Barcelona. Y las dos partes vamos a respetar ese contrato”, insiste. Aunque ese contrato era de dos años más uno, y “al final de temporada hay que decidir si puedo seguir o no”, concedió. “Nos emplazamos para más adelante para valorarlo cuando avance la temporada, a ver cómo van las cosas. Aunque casi, todavía no estamos ni en el ecuador del curso”.

El líder de LaLiga regresa a la competición este domingo tras el parón navideño. Y más allá de la incertidumbre sobre la continuidad de su entrenador, lo que ocupa al club es la competición en un mes de enero que se presenta repleto de partidos. El primero, contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, un estadio en el que los de Bordalás tan solo han encajado cuatro goles desde que arrancó la competición. “Es un buen rival para empezar el año, porque te exige mucho. Es un equipo duro, fuerte, que aprieta y tira la presión muy arriba, con intensidad y convencimiento. No nos va a permitir muchas alegrías en nuestro juego interior, nos lo va a complicar mucho”. Y, por si alguien lo dudaba, Valverde remató: “Nos acordamos de los que nos pasó el año pasado”. Y lo que pasó fue que el Getafe se llevó un punto del Camp Nou el pasado febrero.

Para este primer partido de LaLiga del 2019 el Barcelona recupera a jugadores como Sergi Roberto o Malcom, que han recibido el alta médica. Como ellos, también ha entrado en la lista de convocados el central Jeison Murillo, a quien el técnico ve preparado para jugar. También lo están, según Valverde, los jugadores como Leo Messi o Luis Suárez, que alargaron algo más sus vacaciones y regresaron a Barcelona el pasado día 2. “El parón tampoco ha sido tan largo. Y nuestra idea era que aunque tuvieran más días de vacaciones que los demás, se llevaran un trabajo adicional. Y vemos que lo han cumplido, porque han llegado todos bien”, sentenció.