Valverde: “No sé qué haré la próxima temporada”

Ernesto Valverde se muestra muy cauto y precavido en torno a la temporada por la que tanto él como el Barcelona pueden alargar su actual contrato. El entrenador azulgrana, en una entrevista en BarçaTV, explica que existe una buena sintonía entre ambas partes, pero matiza: “No sé qué haré la próxima temporada. En esto del fútbol, quién lo sabe. Todos sabemos cómo son las cosas. No pienso nunca en largo o larguísimo plazo. Para nosotros, dos meses son larguísimo plazo. Si ganas un partido, todo el mundo está contento; si lo pierdes, todos te están mirando. Yo lo que quiero es que todos estén satisfechos con el trabajo. Pero no nos vamos a engañar. Si no ganas la Liga, todo el mundo mira al entrenador porque está marcado así. Intento cumplir los objetivos y, claro, como nos queda tanto, pues vamos a verlo”. Tanto Valverde como el Barcelona pueden renunciar al año de prórroga del contrato pagando una cláusula de rescisión que ya está estipulada.

El técnico extremeño explica cómo afronta y trabaja bajo la presión que comporta su cargo en el club. “Es un aprendizaje continuo. Cada día pasa algo que debes afrontar de una u otra forma. Cuando diriges un equipo como el Barça y todo lo que hay alrededor, como cambiar una posición de un jugador o un horario... Todos tenemos un objetivo común: que el club funcione y sea cada día más grande, que juguemos bien y la gente esté contenta. A veces las aciertas todas o te equivocas en todas. Todo se analiza a posteriori. Nunca antes. Pero lo acepto y lo llevo bien y tratando de aprender de todo esto, que es bastante intenso”.

En consonancia con esta reflexión, el técnico del Barcelona dice que no le sorprendió que el Real Madrid despidiera a Julen Lopetegui tras el 5-1 ante el Barcelona en el Camp Nou. “Cuando cesan a un entrenador para los que estamos en activo no es una buena noticia porque todos estamos expuestos. No voy a hablar de sorpresa porque ya sabemos a la presión que estamos sometidos, y mucho más en un club como el Barça y el Madrid”.

Tras la eliminación ante la Roma en los cuartos de final de la pasada edición de la Champions, el Barcelona se ha fijado como objetivo superarse en la máxima competición europea y así lo afirmó Messi en su primera comparecencia ante la afición a principio de temporada. “No tengo ninguna asignatura pendiente. En absoluto”, sentencia Valverde. “Es una ilusión como cada año. Lo que pasó, pasó y vas a por lo que tienes delante, pero eso no es garantía de que la vayas a ganar. Simplemente quieres competir y hacerlo bien. Sí es verdad que la experiencia te sirve para lo que venga pero nada más. Tenemos la ilusión por ganar la Champions y también la Liga, que este año está dura”.

El técnico azulgrana admite que los errores cometidos sirven como aprendizaje. “No miro mucho hacia atrás, no estoy pensando en la temporada pasada ni pienso que esta tiene que ser reflejo de la anterior. Sí es una referencia, no olvido por ejemplo que sólo perdimos un partido en la Liga. Tampoco olvido las cosas que no se hicieron bien, para aprender de ello. Pero hay que pensar en lo que tenemos por delante, prefiero fijarme en el futuro, no mirar al pasado”.

El Txingurri rebate la frialdad que se le atribuye: “Se me escapa un poco lo que pueda transmitir, me extraña que me dicen que soy tranquilo. No soy tranquilo, nunca lo he sido. Siempre nervioso, impaciente, es la forma que tengo de vivir todas estas cosas”.

Sobre el momento actual por el que atraviesa el equipo azulgrana, líder en la Liga y a las puertas de disputar los dieciseisavos de final de la Champions ante el Lyon, y de la Copa del Rey, ante el Levante. Destaca también la importancia de haber empezado la temporada ganando la Supercopa ante el Sevilla en la final celebrada en Tánger. “Aunque los títulos se ganan en el tramo que viene ahora, de enero a mayo, en el primer tramo también puedes perder muchas cosas”; explica. “El año pasado nuestra primera vuelta fue definitiva para ganar la Liga. Estamos en la dinámica que queríamos a estas alturas, a veces un poco mejor, a veces un poco peor”. Destaca dos partidos en los que el equipo no se ha desenvuelto como él hubiera deseado. “No estuvimos bien en la lectura del partido y creímos que era más sencillo de lo que podía ser. No estuvimos bien ni el día del Betis (derrota en el Camp Nou por 3-4), ni el del Leganés (derrota en Butarque por 2-1), con independencia del resultado. Contra el Leganés teníamos el partido controlado y no lo matamos y en un minuto se nos dio la vuelta y el día del Betis, porque estuvimos bastante flojos a todos los niveles creo”.

El entrenador del Barcelona se refirió una vez más a la situación de Dembélé, que ha cometido algunas faltas de disciplina, sobre todo por llegar tarde a algunas citas de la plantilla. “Siempre lo hemos dicho: tiene un gran talento y queremos verlo en el campo. Este año ya está demostrando parte, pero queremos ver más”, comenta Valverde. “Lo que hace falta en cualquier equipo son regateadores, jugadores que se enfrenten al contrario y no sepas si salen por la derecha o la izquierda. Te sorprende también en otras cosas. En el paquete va todo junto. Pero el fútbol no es solo un juego de pases. Hay un momento en que un jugador debe enfrentarse a un rival, hacer un regate, tirar una pared o un caño. Por eso los regateadores son tan valiosos. A veces nos confundimos con el fútbol y las líneas de pase pero al final tiene que haber uno que marca las diferencias. Su virtud es manejarse con las dos piernas. Es sorprendente. No sabemos nosotros qué hará y tampoco el rival”.

El Txingurri elogia a Coutinho y Piqué. “Ahora está entrando menos. Hizo un gran partido ante el Inter y estuvo un tiempo parado, pero confiamos en él porque es un grandísimo jugador y lo ha demostrado aquí. Piqué está haciendo una gran temporada. Contábamos con tres centrales zurdos de inicio. Él era el único derecho y está respondiendo a un nivel altísimo en todos los partidos. Da mucho que hablar por cuestiones al margen del fútbol pero contrariamente a otras personas, y me incluyo, en que nos podríamos descentrar, a él no la afecta en absoluto. Es digno de admirar”.