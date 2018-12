Los Lakers tumban a los Warriors pese a la lesión de LeBron James

Los Lakers causaron una magnífica impresión y se lucieron en el día de Navidad ganando con autoridad en la cancha del campeón y favorito, Golden State (101-127). Pero la felicidad no fue completa para el equipo de los Ángeles, que perdió el concurso de LeBron James durante el tercer cuarto. La estrella de los Lakers sufrió una distensión en la ingle izquierda. Tuvo que abandonar la cancha y este miércoles será sometido a las pruebas médicas para determinar el alcance de las lesiones y cuantos días será baja.

“Me enorgullezco mucho de estar siempre compitiendo”, afirmó LeBron, que este domingo cumple 34 años, cumple su 16º temporadas en la NBA en las que acumula 1.177 partidos en la fase regular y 239 en los ‘playoffs’ y suma 156 encuentros consecutivos sin causar baja. “Por eso me enojó no poder volver a la cancha. Lo que más quiero es estar disponible para poder ayudar a mis compañeros y a mis entrenadores. Me lo tomo como una cuestión personal, por encima de cualquier otra. Espero que la lesión no sea importante”.

LeBron abandonó la cancha con signos evidentes de dolor. En los 21 minutos que compitió aportó 17 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias. Sus compañeros completaron un gran encuentro y se repartieron el protagonismo, lo que complicó la labor de los Warriors. Kyle Kuzma sumó 19 puntos y seis rebotes, el pívot bosnio Ivica Zubac mantiene su excelente momento de forma y sumó 18 puntos y 11 rebotes, Rajon Rondo añadió 15 puntos, 10 asistencias y cinco rebotes. Casi todos los jugadores del equipo de Luke Walton aportaron: 14 puntos Brandon Ingram, 12 Josh Hart y 11 Lance Stephenson, entre otros.

Los Warriors se estrellaron ante la defensa de los Lakers. Sus porcentajes de acierto no fueron buenos, con un 25% en los triples. Andre Iguodala fue su máximo realizador con 23 puntos, seguido por Kevin Durant, con 21 puntos, siete asistencias y siete rebotes. Stephen Curry, con un 5 de 17 en tiros de campo, se quedó en 15 puntos; Klay Thompson solo anotó cinco, y Draymond Green, cuatro. Los Lakers, cuartos en el Oeste, suman 20 triunfos y 14 derrotas, solo dos más que los Warriors, que se mantienen en la segunda plaza por detrás de Denver.

Houston superó a Oklahoma City (113-109). James Harden lidera la reacción de los Rockets después de su mal inicio de temporada. Sumó 41 puntos contra los Thunder, incluida una canasta decisiva a falta de 20 segundos para el final, y lleva siete partidos consecutivos anotando más de 30 puntos. A ello añadió seis rebotes, siete asistencias y dos robos.

Junto a Harden, destacaron Clint Capela, con 16 puntos y 23 rebotes, y Eric Gordon, con 17 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. Austin Rivers, recién fichado por los Rockets para palia la baja del lesionado Chris Paul, debutó con 10 puntos. Los Thunder tuvieron opciones hasta los últimos instantes gracias a los 28 puntos y 14 rebotes de Paul George, los 21 puntos, nueve rebotes, nueve asistencias y cuatro robos de balón de Russell Westbrook, los 17 puntos de Steven Adams y los 15 puntos y nueve rebotes de Jerami Grant.

Utah superó a Portland (117-96). La labor de equipo de los Jazz desmanteló la defensa de los Blazers, con 19 puntos de Donovan Mitchell, 18 puntos y 14 rebotes de Rudy Gobert, 15 puntos, siete rebotes y cinco asistencias de Joe Ingles, 15 puntos de Dante Exum y 14 puntos, tres rebotes y seis asistencias de Ricky Rubio. Utah necesitaba la victoria para no alejarse excesivamente de las plazas de ‘playoff’ en la Conferencia Oeste. Suman 17 victorias, el mismo número que Memphis y una menos que San Antonio, Sacramento y Houston, que son los que se encuentran en la frontera de las plazas que clasifican para las eliminatorias finales.

Milwaukee, con 30 puntos, 14 rebotes, tres asistencias, cuatro robos y dos tapones de Giannis Antetokounmpo, superó a Nueva York (95-109).