Vermaelen vuelve a dejar la defensa del Barça en cuadro

Thomas Vermaelen deja de nuevo a la defensa del Barcelona en cuadro. El pasado 4 de diciembre, el belga recibió el alta médica después de superar la primera lesión muscular de la temporada. Jugó todo el partido ante la Cultural Leonesa y también completó el duelo en la Champions frente al Tottenham. Su cuerpo le dijo basta en el Ciutat de València. A los 51 minutos, Arthur reemplazó al central contra el Levante. Con Umtiti en Doha —se está recuperando de un problema en la rodilla izquierda—, Ernesto Valverde tuvo que improvisar con Rakitic como central, posición inédita para el volante croata.

El Barcelona fichó a Vermaelen en el verano de 2014. Estaba lesionado. Desde entonces, no ha pasado una temporada sin que el belga no pasara por la enfermería. Hasta en la campaña que estuvo cedido en la Roma, la 2016-2017, el defensa estuvo de baja en tres oportunidades. En total, en los últimos cinco cursos, Vermaelen ha pasado 17 veces por la trastienda. Ha estado 567 días de baja y se ha perdido 115 duelos. “Rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha”, informó el Barcelona. El belga estará cerca de un mes de baja y se perderá, al menos, cuatro partidos (Celta, Getafe y Eibar de Liga, y Levante de Copa).

La situación de Vermaelen no es nueva, tampoco el problema del Barcelona en la zaga. En la secretaria técnica del club, que aseguran que la posición de central es la más complicada del equipo, meditan fichar un zaguero en la próxima ventana de invierno. Todavía no se sabe cuándo reaparecerá Umtiti —“sigue el proceso de recuperación. Esperamos tener noticias más concretas”, explicó Valverde— y Piqué no tiene descanso.

En LaLiga solo 15 jugadores han disputado todos los partidos; ocho son porteros. Piqué es uno de los siete restantes. A sus 31 años, el central azulgrana suma 1.440 minutos en LaLiga, 1.980 en toda la temporada. El catalán no se queja. “Me cuesta arrancar como siempre, pero el día que no disfrute como lo hago, lo dejaré”, explicó Piqué, por ahora el único central diestro de la plantilla. Además de Vermaelen y Umtiti, Valverde tiene a Sergi Roberto en la enfermería, mientras espera poder contar con Semedo ante el Celta, baja por precaución en el último duelo frente al Levante.