Michael Robinson anuncia que padece un cáncer con metástasis

El periodista deportivo de origen británico Michael Robinson (60 años) ha desvelado en la cadena SER que padece un melanoma avanzado con metástasis. Así lo ha comentado con el presentador del programa La Ventana, Carles Francino, al inicio del espacio de este lunes. Francino ha sido el encargado de dar la mala noticia: "Mi amigo, nuestro amigo Michael Robinson tiene cáncer, ya lo he soltado", ha comenzado diciendo, para darle la palabra a Robinson.

El exjugador de fútbol, nacido en Leicester (Reino Unido), ha comentado que se notó un bulto en una axila, tras lo que fue diagnosticado: "Me dieron unas noticias tremendas: 'Michael, tienes cáncer, uno malo que no tiene cura", ha desvelado. "Luego, de lo demás no me acuerdo haberlo escuchado bien, porque yo pensaba que era una pesadilla".

"El primer día que me lo dijeron no sabía cómo reaccionar", ha continuado, para precisar que el tipo de cáncer que padece es un melanoma con metástasis. "Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", ha añadido.

En un tono relajado, Robinson incluso ha bromeado con Francino. El exfutbolista ha contado que hace unos días, antes de recibir su primera dosis de la medicación con la que trata la enfermedad, una enfermera le pidió acudir en ayunas para evitar efectos secundarios y que él esperaba que uno de ellos fuera mejorar su "pronunciamiento [sic] de las erres", en referencia a su peculiar forma de hablar castellano.

En el programa han entrevistado a uno de los doctores que trata al comentarista deportivo, que ha descrito que en la actualidad solo un pequeño porcentaje de los pacientes sufre efectos secundarios graves, sin referirse al caso concreto del periodista. "Hay un pequeño porcentaje de pacientes en los que el sistema inmune se sobreexcita por el tratamiento y eso puede derivar en alguna enfermedad autoinmune, pero son menores y cuando ocurren lo sabemos detectar y tratar bien". El facultativo ha descrito al comunicador como "una persona totalmente coherente en lo que piensa, lo que dice y lo que hace". De él ha destacado que tiene "una gran inteligencia, por su capacidad a adaptarse a circunstancias nuevas".

Michael Robinson llegó a la Liga española en 1987 para jugar en Osasuna de Pamplona. Desde hace años se dedica a la comunicación deportiva, en la que ha destacado en programas de televisión y radio como El día después o Informe Robinson. En diciembre recibió el premio de periodismo Manuel Vázquez Montalbán, patrocinado por el FC Barcelona.