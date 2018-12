Mucho Betis para un dubitativo Espanyol

Hay poco rivales tan incómodos como el Betis, desafiante en cualquier campo, líder en Cataluña capaz de batir al Girona, al Barcelona y el Espanyol. Está tan encendido el cuadro verdiblanco, como apagado el blanquiazul. Rubi no encuentra la alarma para despertar a sus muchachos. Después de comenzar LaLiga en llamas, el Espanyol suma cero puntos de los últimos 15. Todo lo contrario le pasa al Betis, invencible en Europa y España, alcanzó su sexto triunfo consecutivo, después conquistar Cornellà.

4-3-3 Joan Francesc Ferrer 13 Diego López 28 Adrià Pedrosa 8 Rosales 6 Óscar Duarte 15 Tarjeta amarilla 55' Tarjeta amarilla David López 23 Cambio 68' Sale Darder Granero 4 Tarjeta amarilla 83' Tarjeta amarilla Víctor Sánchez 21 Marc Roca 7 Cambio 55' Sale Hernán Pérez Tarjeta amarilla 44' Tarjeta amarilla Borja Iglesias 11 Cambio 77' Sale Piatti Leo Baptistao 9 1 goles 23' Gol Sergio García 13 Pau López 23 Tarjeta amarilla 52' Tarjeta amarilla Mandi 5 Bartra 12 Tarjeta amarilla 64' Tarjeta amarilla Sidnei 20 Cambio 40' Sale Tello Júnior Firpo 21 1 goles 42' Gol Giovani Lo Celso 6 Canales 14 Tarjeta amarilla 22' Tarjeta amarilla William Carvalho 2 Francis 16 Cambio 70' Sale Sanabria Loren Morón 17 Cambio 88' Sale Javi García Tarjeta amarilla 17' Tarjeta amarilla Joaquín 3-1-4-2 Quique Setién

A Setién lo defienden los resultados, a Rubi no. El preparado de Vilassar de Mar estaba empecinado en que sus muchachos no dejen de creer en su proyecto, golpeado por una mala racha que no tiene fin. No para, en cualquier caso, de tocar el once. Como en el derbi de la semana pasada ante el Barcelona, el técnico blanquiazul sabía que el balón no funcionaría como brújula. Músculo en la medular para contrarrestar la retórica del cuadro andaluz: Víctor Sánchez por Darder para intentar cortar el juego de Lo Celso, Canales y William Carvalho, a los que se les sumaba Joaquín, por momentos mediapunta, en otros, compañero de ataque de Loren.

No podía, sin embargo, el Espanyol frenar al Betis. A calcada presión en la salida, el balón arrancó en las botas de los verdiblancos. Dominio en el campo, premiado con un penalti después de que Rosales atropellara a Junior en el área. Lo Celso falló frente a un intuitivo Diego López, igual de acertado para frenar el disparo de Loren que se había quedado con el rebote. El error de Lo Celso no achicó al Betis, firme en su guion. Pero el golpe de motivación blanquiazul no estaba en las manos de Diego López sino en las botas de Sergio García. David López rompió líneas con un pase para Leo Baptistao, que antes de que el balón se pierda por la línea de fondo, sacó un centro preciso para que el pillo Sergio García se anticipara a Bartra para sellar el 1-0. Primer disparo a portería del Espanyol, suficiente para vencer al resistido Pau López -la hinchada no olvidó que el portero catalán se fue a escondidas de Cornellà-.

Nervioso Pau López, contagió a la defensa del Betis, que comenzó a dudar en la salida. Lo interpretó el Espanyol que se plantó en el campo de andaluces. Superioridad blanquiazul que duró lo que tardó el conjunto andaluz en recuperarse del shock. Arriesgó el Espanyol, no lo perdonó el Betis. Canales pilló mal posicionado a la zaga blanquiazul, que le ganó la galopada por el ala izquierda a Marc Roca para dejar solo a Lo Celso. Zurdazo potente para dejar el duelo empatado.

Gol de Lo Celso, combustible para un duelo nunca perdió el atractivo, impulsado por dos equipos que nunca especularon con un marcador que no se antojaba infeliz para el Betis, tampoco para el Espanyol. Pero el cuadro verdiblanco tenía una marcha más. Lo que no pudo resolver el banquillo blanquiazul, lo hizo el verdiblanco. Celebró el Betis, sobre todo Joaquín. En su partido 500 en LaLiga, el capitán le tiró un caño precioso a Víctor Sánchez. El volante le contestó con una falta en la medialuna. Si la sotana de Joaquín fue espectacular, mejor fue la falta directa de Tello, el tercero que recibe Diego López en los últimos dos partidos (dos de Messi en el derbi). Lo Celso se encargó de borrar cualquier ilusión del Espanyol. Una gran jugada del argentino terminó con el gol en propia puerta de Óscar Duarte, que dejó en la lona al cuadro verdiblanco. Se enciende el Betis, ante un apagado Espanyol.