El Betis se acostumbra a ganar

El Betis se está acostumbrando a ganar. Esta vez no fue necesaria su mejor versión. Los de Setién no se ayudaron de una gran actuación colectiva para sumar su cuarto triunfo consecutivo en el Benito Villamarín (dos en Liga, uno en Copa y otro en la Liga Europa) ante un combativo Rayo. Sin embargo, cada vez más elementos se suman al buen momento bético. El fútbol de William Carvalho, las paradas de Pau y la irrupción goleadora de Sidnei son el mejor ejemplo de esta nueva dimensión andaluza, que le ha permitido escalar hasta la zona noble de LaLiga, llegando a los 22 puntos. El Rayo fue muy intenso hasta que se desfondó. Incluso gozó de alguna ocasión bien resuelta por Pau. Sin embargo, un absurdo penalti de Amat sobre Loren, después de una consulta con el VAR del colegiado Martínez Munuera, lo condenó. Lo Celso anotó y el partido se le escapó a los madrileños, incapaces de reaccionar desde el momento en el que el Betis se puso por delante. Entonces, con espacios, los de Setién lo hicieron muy fácil.

3-5-2 Quique Setién 13 Pau López 5 Bartra 12 1 goles 75' Gol Sidnei 23 Mandi 19 Tarjeta amarilla 57' Tarjeta amarilla Barragán 21 1 goles 58' Gol (p) Giovani Lo Celso 6 Canales 20 Júnior Firpo 14 Cambio 83' Sale Javi García Tarjeta amarilla 30' Tarjeta amarilla William Carvalho 16 Cambio 70' Sale Joaquín Loren Morón 9 Cambio 80' Sale Sergio León Sanabria 13 Dimitrievski 23 Gálvez 7 Álex Moreno 17 Luis Advincula 16 Tarjeta amarilla 92' Tarjeta amarilla Jordi Amat 27 Cambio 59' Sale De Tomás Tarjeta amarilla 32' Tarjeta amarilla Santiago Comesaña 12 Gilbert Imbula 8 Trejo 22 Cambio 59' Sale Medrán Jose Pozo 18 Álvaro García 11 Cambio 80' Sale Bebé Tarjeta amarilla 32' Tarjeta amarilla Embarba 4-4-2 (Rombo) Miguel Ángel Sánchez

El Rayo, en definitiva, no jugó mal, pero ni con esa versión tan aceptable puede optar a ganarle a un Betis con mucho más recursos. Sin caer en la excelencia, los verdiblancos amarraron un triunfo importante, con un golazo de Sidnei para el recuerdo. La conducción del central fue imponente, así como su regate en el área a Gálvez y la definición. Sidnei es un defensa perfecto para la forma de jugar de Setién. Saca bien el balón y es muy rápido. Ideal para este Betis al alza.

El Rayo jugó ante el Betis 30 minutos llenos de intensidad. El conjunto madrileño no solo presionó con inteligencia a su rival, sino que también le sacó un fruto perfecto a su planteamiento, con jugadores rápidos en busca de la carrera para sorprender a un Betis al que le costaba un mundo hilvanar el juego. La mejor demostración de lo que quería Míchel llegó en el minuto 24. Trejo taponó a Lo Celso en la salida de balón del Betis y le metió el balón rápido al espacio a ese rayo que es el ex cadista Álvaro García. Pau, en su línea, hizo un paradón para salvar a su equipo. La jugada fue lo único destacable de un partido que hasta ese momento había sido jugado de forma muy lenta por el Betis, al que no le sienta bien jugar con dos delanteros, y de manera inteligente por el Rayo.

Ocurrió, sin embargo, que el gran ejercicio de solidaridad llevado a cabo por los jugadores del Rayo acabaría pasando factura. Poco a poco, a medida que Canales y Lo Celso se fueron entonando, el Betis le metió velocidad y profundidad a su juego. El partido para los andaluces estaba en las bandas, las zonas menos desprotegidas en el planteamiento del Rayo, que acumuló muchos jugadores por dentro. Los últimos 10 minutos del Betis en la primera mitad fueron excelentes. Lo Celso y Canales combinaron bien en banda con Junior y Barragán, con lo que se generó superioridad para que el Rayos se sintiera agobiado. Fue a balón parado como el Betis gozó de sus mejores ocasiones. La primera de Sidnei, cuyo remate tras la falta sacada por Canales no entró de milagro. La segunda, menos clara, fue también de cabeza y en esta ocasión para William Carvalho a la salida de un saque de esquina.

El Rayo todavía tuvo una ocasión de Embarba antes de que su castillo fuera asaltado. Una ingenuidad de Amat en el despeje, golpeando a Loren, lo condenó. Martínez Munuera consultó el VAR y vio el golpeo del defensa al delantero. Penalti que Lo Celso ejecutó a la perfección para acabar con el partido. El Rayo perdió toda su energía, superado por un rival que encadenó sus mejores minutos. El escenario perfecto para que futbolistas como Sidnei rompieran con el guion establecido. El zaguero anotó un golazo y el Betis asentó su buen triunfo. Ni más menos que el cuarto consecutivo, que dispara las aspiraciones de los verdiblancos. El Rayo no pudo lograr su segunda victoria consecutiva. Le queda un mundo por delante en su pelea por escapar del descenso.