Pau López sostiene al Betis ante la Real

El Betis consiguió un triunfo de enorme importancia ante una buena Real Sociedad. La victoria, conseguida con mucho sufrimiento, se asentó en un gol de Junior y la extraordinaria actuación de Pau López, un guardameta que no para de crecer. Sus intervenciones ante dos remates de Sandro y otro de Willian José resultaron cruciales para su equipo, al que se le hizo muy largo el partido, en especial en la segunda mitad. El gran partido de Pau alivió al Betis, que ganó demasiado metido atrás, con muchas faltas, una tarjeta tras otra, casi sin oxígeno contra una Real que demostró por qué es uno de los mejores equipos visitantes de la Liga. Puede que no sea tan vistosa como con Eusebio, pero es un equipo fuerte y vertical de la mano de Garitano. Quizás mereciera algo más en la espléndida matinal sevillana, pero le faltó eficacia contra un gran Pau.

3-5-1-1 Quique Setién 13 Pau López 12 Sidnei 23 Tarjeta amarilla 75' Tarjeta amarilla Mandi 5 Bartra 18 Cambio 18' Sale Boudebouz Guardado 2 Francis 21 Tarjeta amarilla 45' Tarjeta amarilla Giovani Lo Celso 20 1 goles 32' Gol Tarjeta amarilla 58' Tarjeta amarilla Júnior Firpo 14 Tarjeta amarilla 78' Tarjeta amarilla William Carvalho 17 Cambio 66' Sale Tello Joaquín 16 Cambio 83' Sale Javi García Loren Morón 13 Moyá 27 Robin Le Normand 18 Gorosabel 6 Héctor Moreno 19 Tarjeta amarilla 61' Tarjeta amarilla Theo Hernández 5 Cambio 74' Sale Januzaj Igor Zubeldia 17 Cambio 59' Sale Merino Zurutuza 4 Illarramendi 10 Cambio 68' Sale Juanmi Oyarzabal 12 Tarjeta amarilla 79' Tarjeta amarilla Willian José 24 Sandro 4-4-2 (D.P.) Asier Garitano

El Betis respira. El salto en la clasificación es importante y eso ayudará a templar los ánimos. Le costó mucho en la segunda parte porque tiene poco gol, aunque los últimos minutos los jugó bien gracias a la entrada de Javi García, que hizo algo tan fácil y tan difícil, al mismo tiempo, como es cerrar un partido. Clasificado en la Liga Europa, el gol de Junior le permite acabar una buena semana. Ahora, a centrarse en la Copa, donde recibe al Racing con la ventaja de un gol a favor. La Real se puede ir satisfecha por su juego, aunque no por el resultado. En Sevilla fue un equipo muy competitivo, que acumuló cuatro ocasiones clarísimas para empatar, pero no tuvo gol.

No hay tregua en esta Liga tan competida. Al Betis y la Real lo superaban siete puestos en la tabla, pero tan solo tres puntos. Y lo unen, por ejemplo, dos buenos entrenadores, técnicos que preparan muy bien los partidos. Setién refrescó a su equipo con hasta cinco cambios con respecto al once que logró la clasificación en la Liga Europa. Garitano planteó un incómodo 4-3-3 con Oyarzabal de delantero centro que le cerró todos los caminos al Betis por el centro, zona en la que los andaluces suelen combinar con precisión. El resultado de los planteamientos durante buena parte de la primera mitad deparó un auténtico bloqueo en los dos equipos, con los jugadores incapaces de imponerse a su rival en cada enfrentamiento individual. Por supuesto, la posesión era del Betis (70% a 30%) a los 20 minutos, pero este dominio con el balón no se tradujo nunca en peligro para la meta de Moyà, que vivía una mañana plácida. Y más con la lesión de Guardado, que obligó a Setién a modificar el sistema con la entrada de Boudebouz, retrasando a Carvalho.

Hasta que la insistencia de Loren encontró premio en un saque de esquina. La estrategia alivió al Betis. Junior definió a la perfección después de un buen golpeo de Joaquín y el toque de cabeza de Carvalho. La Real, solo ordenada hasta entonces, se estiró con peligro. Comenzó entonces el recital de Pau. Primero salvó ante Sandro y luego le tapó todos los huecos a Zurutuza, quien solo en el área pequeña la tiró fuera.

El Betis lo intentó al comienzo de la segunda mitad, pero el aire que iba cogiendo el partido demostraba que le iba a tocar sufrir. Junior, incansable por su área, hizo trabajar a Moyà. Una ocasión aislada ante lo que vino. La Real se hizo ahora con el balón y el Betis se metió muy atrás. Con Lo Celso y Carvalho sin aire, la pelota no le duraba nada. La Real insistió: Oyarzabal no acertó en una volea dentro del área; Theo la puso en el área sin que nadie rematara y Pau hizo un paradón descomunal ante Sandro y luego otro a Willian José. Hasta Januzaj la tiró fuera con todo a favor y en ventaja en el área. El balón rozó el palo. Demasiadas ocasiones perdidas ante un rival que respiró con la entrada de Javi García, quien se hizo con el control del juego para que el Betis se llevara un duelo muy igualado e intenso. Acabó incluso con Lo Celso de delantero centro tras la salida de Loren. El conjunto verdiblanco pega un gran salto en la tabla, aunque comprobó lo difícil que es ganar en esta Liga tan igualada. Lo hizo con un segundo tiempo inteligente, algo de fortuna y un porterazo, Pau.