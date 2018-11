Canales le da la clasificación al Betis

El Betis no necesitó su mejor versión para derrotar al Olympiacos (1-0) y sellar la clasificación para la fase de grupos de la Liga Europa. Los de Quique Setién viajarán al campo del colista, el Dudelange, con los deberes hechos. Para ser primeros del grupo, los andaluces deberán ganar o que el Milan no lo haga en el feudo del Olympiacos. El conjunto italiano superó al Dudelange por 5-2, aunque el equipo luxemburgués llegó a colocarse 1-2. Canales fue el mejor futbolista del Betis. No solo por su gol en el minuto 38, que definió el partido. Sobre todo por su entrega y ser el futbolista con mejor visión de juego de los andaluces. El meta Sa le detuvo un penalti a Sergio León, pero no pudo hacer nada en un buen disparo de Canales con la zurda desde el borde del área. El Betis supo mantener su venta en la segunda mitad, donde gozó de buenas ocasiones al contragolpe. Cissé, en la última jugada del encuentro, tuvo el empate para el Olympiacos en un remate de cabeza que salió fuera por poco. Con este triunfo, el conjunto andaluz regresa a las eliminatorias en la Liga Europa cinco años después, logrando el primer objetivo de la temporada. Además, Setién reservó a Joaquín, Guardado y Loren. Todo, por lo tanto, salió a pedir de boca.

3-5-2 Quique Setién 1 Joel 12 Sidnei 23 Tarjeta amarilla 72' Tarjeta amarilla Mandi 5 Cambio 73' Sale Javi García Tarjeta amarilla 28' Tarjeta amarilla Bartra 11 Cambio 82' Sale Barragán Tello 21 Tarjeta amarilla 87' Tarjeta amarilla Giovani Lo Celso 14 William Carvalho 20 Júnior Firpo 6 1 goles 38' Gol Tarjeta amarilla 86' Tarjeta amarilla Canales 9 Tarjeta amarilla 74' Tarjeta amarilla Sanabria 7 Cambio 62' Sale Inui Sergio León 93 José Sá 14 Tarjeta amarilla 81' Tarjeta amarilla Omar Elabdellaoui 66 Tarjeta amarilla 16' Tarjeta amarilla Pape Abou Cissé 26 Vukovic 21 Konstantinos Tsimikas 12 Cambio 81' Sale Natcho Guilherme 5 Cambio 57' Sale Guerrero Tarjeta amarilla 24' Tarjeta amarilla Bouchalakis 4 Mohamed Camara 17 Cambio 71' Sale Marios Vrousai Tarjeta amarilla 23' Tarjeta amarilla Nahuel 56 Daniel Podence 7 Tarjeta amarilla 19' Tarjeta amarilla Fortounis 4-1-4-1 Pedro Martins

Le costó mucho al Betis imponerse al Olympiacos. El juego del equipo de Setién careció de la frescura de otras ocasiones para desarbolar a un rival bien trabajado, que encontró en Fortounis a un futbolista con mucho criterio. El técnico bético recurrió a jugar con dos delanteros, Sanabria y Sergio León, decisión que privó de un hombre a su centro del campo, donde el equipo griego se movió con superioridad. No obstante, el Betis lo intentó siempre, aunque en pocas ocasiones le salió. Más o menos cuando Canales o Lo Celso encontraban algún hueco ante el despliegue del Olympiacos, de cierta intensidad.

El partido, no obstante, pudo empezar a definirse a los 18 minutos. Cissé, un explosivo central capaz de lo mejor y de lo peor, agarró a Mandi después de una inexistente falta sobre Lo Celso. Sà realizó una doble intervención de mérito. Primero en el disparo de Sergio León y después en el rechace del propio delantero verdiblanco. El Betis acusó el golpe. Su fútbol se diluyó e incluso la grada mostró con algunos murmullos su desaprobación. El equipo no carburaba y el Olympiacos avisó en una ocasión clarísima de Bouchalakis. Sin embargo, en medio de la sosería, el Betis combinó con rapidez en una acción al borde del área que ejecutó Canales con un buen latigazo. No cambió el gol el sino de un partido muy igualado. Sí lo hizo Mandi cuando sacó bajo palos un remate del peligroso Fortounis.

El Betis mejoró en la segunda mitad. Sin embargo, nunca encontró con claridad la portería griega. Canales dibujó jugadas y pases, pero el segundo gol se resistió. Sin el choque definido, el Olympiacos se la jugó en el tramo final del choque. No tuvo ocasiones claras, pero la fortuna le deparó una opción postrera. En el minuto 93, Cissé remató un saque de esquina que rozó la meta de Joel, seguro, por cierto, en todas sus intervenciones. Había subido hasta el meta Sa en busca del empate. El Betis se salvó y festejó su clasificación. Setién cumplió con el primer objetivo de la temporada.

En otros partidos de la jornada, el Arsenal ganó en el terreno del Vorskla (0-3), el Sporting de Lisboa derrotó al Quarabag (1-6) y el Zenit al Copenhague (1-0). En el especial duelo entre el Salzburgo y el Leipzig, el derbi de Red Bull, el conjunto austriaco se impuso al alemán (1-0) y manda con firmeza en su grupo.