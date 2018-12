Recitales de Antetokounmpo y los Celtics

Giannis Antetokounmpo pasó de su peor a su mejor versión de un día para otro. “Es un competidor, quiere ser grande y estuvo ultra agresivo”, comentó el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer. Anteto había jugado su peor partido ante Indiana con 12 puntos y derrota de su equipo. Dos días después, los Bucks vencieron en Cleveland con 44 puntos, 14 rebotes, ocho asistencias y dos tapones del alero griego, que igualó la mejor marca anotadora desde que inició su carrera en la NBA, en 2013, cuando tenía 19 años.

“Es un jugador tremendo. Ha mejorado su juego y te puede hacer daño de muchas maneras”, reconoció el entrenador de los Cavaliers, Larry Drew. La estrella de los Bucks ocupa la quinta plaza en la lista de máximos anotadores con una media de 26.9 puntos, por detrás de Harden (30.4), Anthony Davis (28.1), LeBron James (27.5) y Damian Lillard (26.9). Y es, con una media de 10 capturas por partido, el decimoprimero en la lista de máximos reboteadores de la Liga que encabeza Andre Drummond (16). Brook Lopez, con 19 puntos, y Eric Bledsoe, con 16, ayudaron a su compañero en un partido en que los Bucks no pudieron contar con dos titulares, Khris Middleton, y Malcolm Brogdon.

Los Bucks se sitúan en la segunda plaza de la clasificación del Este, en la que los Celtics han ascendido a la cuarta plaza gracias a sus ocho victorias seguidas. La última la obtuvo ante Atlanta (129-108). Hasta cinco jugadores de los Celtics alcanzaron anotaciones notables: Kyrie Irving (24 puntos), Jason Tatum (22), Marcus Morris (20), Gordon Hayward (19) y Daniel Theis (18). Al Horford, lesionado, sumó su cuarto partido ausente.

Juancho Hernangómez prosigue con su notable temporada. Se consolida en su papel como titular en un equipo que está causando sensación, líder de la Conferncia Oeste. Con 19 victorias y nueve derrotas, Denver va por delante de Golden State, de Oklahoma City y de los Clippers. Vencieron precisamente a uno de sus rivales más directos, los Thunder (109-98). Nikola Jokic fue el principal protagonista del triunfo con 24 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias. Jamal Murray, pese a que falló los cuatro triples que lanzó, aportó 19 puntos. Juancho Hernangómez obtuvo 16 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.

Los Thunder no tuvieron suficiente con las notables actuaciones de Paul George, con 32 puntos y cinco rebotes, y Steven Adams, con 26 puntos y 14 rebotes. Russell Westbrook no estuvo fino en el tiro y sumó 13 puntos, además de 14 rebotes, ocho asistencias y cuatro robos de balón. Álex Abrines jugó 19 minutos pero solo lanzó una vez y no anotó.

Portland superó al líder del Este, Toronto (128-122). Damian Lillard lideró a los Blazers con 24 puntos, muy bien respaldado por Aminu, Stauskas y Seth Curry, con 13 puntos cada uno, y Collins, con 16. Los Raptors se quedaron cortos con los 28 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias de Kawhi Leonard, los 21 puntos y ocho asistencias de VanVleet, y los 18 puntos y seis rebotes de Serge Ibaka.

Memphis perdió ante Miami (97-100). Kelly Olynyk y Josh Richardson, con 18 puntos cada uno, fueron los principales verdugos de los Grizzlies, que no pudieron hacer valer los 22 puntos de Mike Conley, los 15 de Temple y Jackson y los 14 puntos, siete rebotes y cinco asistencias de Marc Gasol.

Los Warriors se anotaron el triunfo en Sacramento (125-130) gracias al gran acierto ofensivo de su trío de estrellas. Kevin Durant sumó 33 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias; Stephen Curry, 35 puntos, siete rebotes y seis asistencias; y Klay Thompson, 27 puntos y nueve rebotes. Les pusieron las cosas difíciles De’Aaron Fox, con 25 puntos y nueve rebotes, Buddy Hield, con 27 puntos, Cauley-Stein, con 22 puntos y 11 rebotes, y Nemanja Bjelica, con 19 puntos.