Valverde: “Me preocupa salir vivo de la rueda de prensa”

Ernesto Valverde había sorprendido en su última comparecencia en el estadio Phillips Stadion, después de que el Barcelona venciera al PSV (1-2). Más arisco que cercano, más monosilábico que explicativo, el preparador azulgrana frunció el ceño cuando se le cuestionó por el juego del equipo. Ya más tranquilo, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en la previa del duelo ante el Villarreal, volvió a reflexionar sobre el nivel futbolístico de sus muchachos. “No hay nada nuevo bajo el sol, siempre habrá críticas. Algunas veces porque generamos pocas ocasiones, otras porque concedimos muchas… Nos clasificamos con primeros de grupo en la Champions a falta de un partido, pero es cierto que en algunos partidos en LaLiga no estuvimos bien. La temporada es larga”, analizó.

“¿Qué es lo que más le preocupa del equipo?”, le insistieron al preparador azulgrana. El Txingurri reflexionó varios segundos. “Fíjate que lo tengo que pensar”, se arrancó; “me interesa recuperar el liderato cuanto antes. Me preocupa recuperar rápido a los lesionados y salir vivo de la rueda de prensa de hoy”. Más calmado, por momentos sagaz, el Valverde más auténtico estaba de regreso. De los ocho jugadores lesionados con los que cuenta el preparador –Arturo Vidal también trabajó al margen del grupo este viernes-, Valverde espera recuperar pronto a Arthur y a Vermaelen, mientras que el volante chileno no tendrá problemas para estar en la lista frente al Villarreal. Además, la próxima semana Cillessen ya podría volver a trabajar con normalidad.

Con el que no podrá contar Valverde por un tiempo es con Umtiti. El central francés ha optado por escuchar lo consejos de la federación francesa y no los del club y se instalará en Catar para hacer un tratamiento conservador en la rodilla izquierda. “Hay varias partes y todas se tienen que poner de acuerdo. Al final, la última palabra la tiene el jugador, es su pierna. Hay que ayudarle y tenemos que ser optimistas. Tenemos la esperanza de que se ponga bien y de que pueda estar pronto con nosotros”, explicó Valverde. El entrenador del Barça no quiso desvelar si la secretaria técnica buscará un reemplazo para el francés en la ventana de invierno. “No sabemos si tenemos que ir o no al mercado. Por ahora, tiraremos con la plantilla y con los jugadores del filial”, añadió.

Valverde cuenta con solo dos centrales (Piqué y Lenglet) para el duelo ante el Villareal. “Espero un Villarreal que nos apriete arriba en determinados momentos, sobre todo en nuestra salida. Ellos se relacionan bien con el balón y no creo que eso lo cambien. Es verdad que en los últimos partidos han utilizado varios esquemas y, en ese sentido, no sabemos que nos podemos encontrar”, dijo. Y concluyó: “Tienen jugadores rápidos arriba que nos puede complicar, como Gerard Moreno. Será un partido difícil porque vienen de ganar en casa su primer partido y aquí a plantearán batalla”.