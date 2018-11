A la espalda de Busquets

Antes de saber que no podría jugar por lesión el amistoso que midió a España y Argentina el pasado mes de marzo en Madrid (6-1), Lionel Messi transmitió al cuerpo técnico de Sampaoli que él sabía cómo romper el equilibrio que Busquets aporta. “Tranquilos, yo le saco a pasear”, dijo La Pulga, en referencia a intentar sacar de posición a su compañero. Messi, como Simeone, sabe que Busquets es la dovela que sostiene al Barça y también que a sus espaldas está la clave para poder desplegar los contragolpes que ha planeado. “Cuando tuve la oportunidad de juntarme con Guardiola le dije que Busquets es el mejor jugador que tiene el Barcelona para controlar el juego, dar equilibrio, buscar transiciones...”, relató Simeone.

Durante la semana, el técnico del Atlético ha estado adiestrando a su equipo bajo el diagnóstico de que el Barcelona se ha mostrado vulnerable en defensa y de que en eso tiene que ver que el equipo de Valverde se parte porque Busquets no está llegando bien a las ayudas. El partido con el Betis enseñó a Simeone ese Barça en el que su defensa tuvo que afrontar varios contragolpes del Betis sin contar con la ayuda de los centrocampistas, demasiado lentos en los repliegues. “Si queremos salir campeones esto es lo que tenemos que hacer porque les duele, recuperar y salir. Cada recuperación es gol. Movimiento, hay que quitarle la pelota al rival”, les advirtió a gritos el Cholo a sus jugadores durante el entrenamiento del miércoles.

En esa fractura táctica ha visto el técnico del Atlético la posibilidad de hacerle daño al Barça y de poder cantar su primera victoria en Liga contra los azulgrana. La presión en campo contrario está prevista como en los últimos partidos, si el Barça trata de salir con Ter Stegen, en los saques de banda del Barça y tras las jugadas de estrategia a favor cuando haya rechaces.

Durante estos días, Simeone también se ha volcado con Thomas Lemar. Si se confirma su titularidad su misión será la de ser un filtrador de pases que rompan las líneas de presión del Barça y que lancen a Diego Costa. Al mediapunta francés, Germán Burgos le ha insistido para que busque rápido al delantero de Lagarto o a Griezmann cuando salga de los unos contra uno hacia adentro que suele practicar.

Preguntado por el duelo que puede mantener Rodrigo con Busquets y las comparaciones que han surgido entre ellos, Simeone dejó un mensaje para su mediocentro tras ensalzar a Busquets: “Rodrigo está en un crecimiento continuo, necesita mejorar en un montón de situaciones que hemos hablado con él. Tiene un futuro enorme. Ojalá quiera crecer y mejorar porque los detalles son tan importantes como pasar bien la pelota”.

Simeone no podrá contar para desarrollar ese plan previsto ni con Godín, ni con Giménez, ni con Juanfran, la última víctima de la plaga de lesiones musculares que tiene a los servicios médicos y a los recuperadores a jornada completa. El colombiano Arias, Savic, Lucas y Filipe compondrán la defensa. “Para ustedes es más importante hablar de las lesiones que del partido, pero estamos bien. De 18 jugadores solo faltan tres. También advirtió haber hablado en los últimos días con Miguel Ángel Gil Marín de su renovación: “Hemos hablado en la última comida que hemos tenido con Miguel Ángel muy por encima de la situación. Sí hemos tocado el tema. Pero no hay nada. Lo que han comentado es mentira. No hemos hablado de lo económico ni de cuántos años. Es mentira lo que han dicho. Pero sí es verdad que Miguel me ha propuesto la idea de que durante la temporada nos sentemos a ver la situación. Tengo una energía más fuerte que cuando llegué al club. Soy cabezón y voy buscando alguna cosa que nos falta”.