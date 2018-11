Dovizioso se adjudica la última victoria del año en Cheste

Can Öncü debuta y gana la carrera de Moto3 con solo 15 años

Can y Deniz Öncü son mellizos. Uno lleva la melena larga, el otro el pelo corto. Tienen la misma cara. Pero el primero parece mayor, le saca unos palmos a su hermano. Los dos, sin embargo, tienen el mismo talento y la misma maestría para ir en moto. Nacidos en Alanya, Turquía, debutaron juntos en la Red Bull Rookies Cup, una competición internacional monomarca en la que participan las mejores promesas mundiales y que abre puertas. Tantas que Can, ganador de la competición este año, debutará en el Mundial de Moto3 el año próximo como piloto del equipo oficial de KTM. Y eso que no habrá cumplido los 16 cuando arranque el curso. Tiene tanto futuro, sin embargo, que los organizadores del campeonato, organizado por Dorna, empresa que gestiona también los derechos de MotoGP, han hecho una regla excepcional: Aunque la edad mínima para participar en el Mundial son los 16, un piloto podrá debutar con 15 si gana la Red Bull Rookies. La misma norma que se impulsó para permitir correr en Moto3 a Fabio Quartararo hace unos años, como campeón del Campeonato de España de Velocidad.

Las carreras han demostrado que no se han equivocado aquellos que confían en los Öncü. Can participó en este gran premio de la Comunitat Valenciana como piloto invitado del equipo KTM. Y ganó. Era su debut en la categoría. Además de ser el primer turco ganador de un gran premio, se ha convertido también en el piloto más joven que gana una carrera del Mundial. Tiene 15 años y 115 días, 65 menos de los que tenía Scott Redding cuando ganó el gran premio de Inglaterra el 2008 con 15 años y 171 días. Öncü rodaba en cabeza, a pocos segundos de Bezzechi cuando el italiano se fue al suelo. La pista, empapada, estaba complicada y hubo muchas caídas. Por eso, Deniz Öncü, desde el muro, le gritaba a su hermano a cada paso por meta, que tuviera calma. La tuvo. Hizo historia.