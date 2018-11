Stephen Curry se lesiona y los Warriors caen ante los Bucks

Stephen Curry, que solo pudo disputar 51 partidos la pasada temporada, volvió a lesionarse en el duelo entre Golden State y Milwaukee. La estrella de los Warriors, con dolores en el aductor de la pierna izquierda, tuvo que dejar la cancha mediado el tercer cuarto. Los Warriors perdieron el partido (111-134). Fue la segunda derrota esta temporada del campeón de las dos últimas. La mayor preocupación de Steve Kerr es el alcance de la lesión de Curry. Su baja se añade a la de Daymond Green, que no pudo jugar debido a una lesión en el pie.

Los Warriors no han informado todavía del alcance del contratiempo de Stephen Curry. Su compañero Kevin Durant explicó que había hablado con él y le explicó que no parecía demasiado importante. “No estoy nervioso. Si se tratara de la rodilla sabría calcular más o menos cuantos días debería estar de baja. Pero se trata de una lesión que no había sufrido antes”, explicó Curry.

Los Bucks desplegaron su excelente nivel de juego en este inicio de temporada y fueron muy superiores en el tercer cuarto (28-41). No cedieron en la última manga e hicieron valer los 26 puntos y seis asistencias de Eric Bledsoe, los 24 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias, dos robos de balón y dos tapones de su estrella Giannis Antetokounmpo y los 20 puntos de Malcolm Brogdon.

Klay Thompson, 24 puntos, fue uno de los pocos que brilló por parte de los Warriors. Kevin Durant no se prodigó como es habitual en él y se quedó en 17 puntos y nueve asistencias, además de seis pérdidas de balón.

Oklahoma City, a pesar de la baja por lesión de Russell Westbrook, superó a Houston (98-80). Paul George, con 20 puntos, 11 rebotes, seis asistencias y seis robos de balón, asumió el liderazgo de los Thunder. El pívot neozelandés Steven Adams logró también un doble doble: 19 puntos y 10 rebotes. Schröder y Ferguson anotaron 14 puntos cada uno. Álex Abrines se quedó a ceo en anotación tras fallar tres triples y capturó cuatro rebotes en 19 minutos.

Los Rockets confirmaron su mal inicio de campeonato. Fue su sexta derrota en diez partidos. James Harden sumó 19 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y tres robos. Chris Paul falló los cuatro triples que lanzó y se quedó en 10 puntos y Clint Capela, en 17.

La batalla anotadora entre Kyrie Irving, con 39 puntos, además de siete rebotes y seis asistencias, y Devin Booker, con 38 puntos y nueve asistencias, fue más productiva para el base de los Celtics, que ganaron en Phoenix (109-116). Jaylen Brown y Marcus Morris anotaron 17 puntos cada uno.

Portland continúa su buena racha de resultados tras sumar su noveno triunfo ante los Clippers (116-105). Lillard, con 25 puntos, y McCollum, con 23, fueron una vez más los principales artífices de la victoria de los TrailBlazers.