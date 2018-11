Luka Doncic “El Madrid extraña más a Cristiano Ronaldo que a mí”

Luka Doncic responde desde Dallas, donde la madrugada de este martes disputa su décimo partido oficial, el que enfrenta a sus Mavericks con los Washington Wizards. Apenas transcurridas tres semanas desde que empezó la NBA, Wonder Boy se ha erigido en una de las sensaciones. Las preguntas de un grupo de periodistas de todos los continentes se deslizan por elevación. El alero esloveno de 19 años responde con voz muy pausada pero firme y sin darle muchas vueltas. “Tenemos muchos líderes en el equipo, pero si me estás preguntando sobre el futuro, yo quiero ser uno de ellos, así es como me siento ahora mismo. Y si el equipo me ayuda, puedo serlo”, afirma el número 77 de los Mavericks. “Siempre quiero tener el balón en las manos y jugar el ‘pick and roll’, pero aquí la situación es diferente. Tenemos muchos jugadores aquí que pueden asumir esa responsabilidad”.

La transición del baloncesto europeo, del Real Madrid a la NBA, ha sido vertiginosa y al mismo tiempo ha marcado un antes y un después. Doncic ha pasado de una temporada en que lo ganó casi todo, el Eurobasket con la selección, la Euroliga y la Liga Endesa, a la cola de la NBA con Dallas, con dos triunfos y siete derrotas. “Para mí es muy duro. Siempre quiero ganar. Pero quedan muchos partidos para el final de temporada y, si estamos juntos y nos esforzamos, podemos ganar muchos partidos. Mi prioridad es el equipo y alcanzar los ‘playoffs’, mi objetivo. Después viene todo lo demás, las cuestiones individuales. Ser ‘rookie’ del año sería algo muy especial para mí”.

No importa el farolillo rojo de los Mavericks, la Liga presta su foco a un novato europeo que por ahora domina a sus máximos rivales en la carrera por ser proclamado el ‘rookie del año’. Doncic promedia 19.4 puntos, 6.6 rebotes, 4.6 asistencias y 34 minutos. Los números de Trae Young (Atlanta) son 19.1 puntos, 3.2 rebotes, 7.9 asistencias y 31 minutos. Y los de Deandre Ayton, elegido por Phoenix número uno del ‘draft’, 16 puntos, 10.7 rebotes, 3.4 asistencias y 32 minutos.

Le preguntan incluso qué significado le da al hecho de que sus números resisten la comparación con los de Michael Jordan en su temporada ‘rookie’, con 27.3 puntos, 6.1 rebotes, 4.8 asistencias y 35 minutos en sus nueve primeros partidos. “Esa comparación para mí lo es todo”, admite. “Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos. Pero no me puedo comparar con él. Hizo una carrera increíble”.

Ahora, uno de sus ídolos es LeBron James, a quien le pidió la camiseta firmada cuando se enfrentaron los Mavericks y los Lakers. “Fue muy especial, fantástico, un día que quedará para el recuerdo”. En la ficha oficial se consigna que Doncic mide 2,01 metros y pesa 98 kilos. El aspecto físico es uno de los que despiertan más dudas y conllevan a la vez más margen de progresión en el caso de los europeos que recalan en la NBA. “El juego es más rápido por supuesto, pero no me ha sorprendido, y también más físico. Intento mejorar en este aspecto, hay muchos jugadores atléticos en esta Liga. Jugar tres partidos por semana en Europa, con la Euroliga, me ha ayudado a adaptarme mejor”. Y una última comparación respecto al jugador que extraña más el Real Madrid: “Diría que a Cristiano Ronaldo. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo aún tengo que lograrlo”.

Maxi Kleber, el pívot alemán de Dallas Mavericks, está convencido de que Doncic conseguirá todos sus objetivos. “Es un jugador asombroso”, le piropea, “con mucho talento, uno de los mejores sino el mejor jugador europeo. En mi opinión, no tiene límite. Puede hacerlo todo. Es especial”.