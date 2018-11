Un touchdown para las mujeres en España

Sotillo y Gómez no perdieron la ocasión de opinar sobre la Legends Football League, la competición de fútbol americano donde las integrantes de los equipos son obligadas a disputar los encuentros en ropa interior: "Es una vergüenza. Eso no es un deporte, es un entretenimiento", comentan. Sotillo, que, aunque no sigue esta liga con regularidad sí ha podido ver algún partido, analiza: "Es una pena, porque realmente tienen jugadoras que son muy buenas, con mucho talento". Ambas reconocen que aspiran a ser jugadoras profesionales algún día, aunque, por supuesto, vistiendo la misma ropa que visten los hombres en el fútbol americano.