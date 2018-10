Amy Schumer se une a Rihanna para boicotear la Super Bowl

Amy Schumer se ha unido al boicot iniciado por Rihanna contra la Super Bowl, que se celebrará el 3 de febrero en Atlanta ( EE UU). En una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz y humorista escribía: "Pensamiento de viernes por la tarde. Me pregunto por qué los jugadores blancos no se arrodillan. Una vez que eres testigo de la profunda desigualdad y el infinito racismo en tu país, por no mencionar la brutalidad policial y los asesinatos, ¿por qué no arrodillarse junto a tus hermanos? Me gustaría que Maroon 5 se echase para atrás como ha hecho Rihanna. Personalmente he comentado a mis representantes que no haría el anuncio de la Super Bowl este año [...] Golpear a la NFL con los anunciantes es el único modo de hacerles daño. Muy duro pero, ¿no queréis estar orgullosos de cómo estáis viviendo? Apoyad a vuestros hermanos y hermanas de color”, escribía. La Super Bowl es el mayor espectáculo deportivo de EE UU y congrega a millones de telespectadores de medio mundo.

Schumer hacía referencia así al movimiento que surgió a raíz del gesto de Colin Kaepernick. El quarterback de los San Francisco 49ers, se convirtió en 2016 en el rostro de una nueva oleada de activismo ante los abusos policiales contra los negros y la persistente discriminación. Kaepernick decidió mantenerse sentado en el banquillo mientras sonaba el himno de las barras y estrellas. En partidos posteriores, por consejo de un colega, se puso con una rodilla en el suelo, un gesto que proyectaba una imagen de respeto y a la vez de disidencia. El gesto prendió y decenas de futbolistas en ligas profesionales, universitarias y escolares lo han imitado. La postura fue recibida como un desprecio por parte de Donald Trump y parte del público más conservador. La respuesta de la NFL, la Liga de Fútbol Americano, fue la de multar económicamente a cualquiera que se sentase o arrodillase durante el himno. El caso de Kaepernick está en los tribunales ya que demandó a la NFL en octubre de 2017 por conspiración al no ser contratado por ningún equipo desde su gesto.

En apoyo precisamente de Kaepernick, Rihanna también rechazó actuar durante la Super Bowl. US Weekly desvelaba que la cantante había dicho no a subirse al escenario durante el mítico descanso a mitad de la competición. “Ella no está de acuerdo con la posición de la NFL”, dicen. La propia Liga ha rechazado hacer cualquier comentario al respecto. En su lugar actuará la banda estadounidense Maroon 5.