Malcom: “Esto me queda marcado en la memoria”

Sumaba 105 minutos en la temporada. Era el Patito feo del Barcelona porque no encontraba respaldo en el técnico ni consuelo en el campo, alejado de las convocatorias y del balón. Pero Malcom no desaprovechó los 10 minutos que Ernesto Valverde le dejó atarse las botas porque absorbió el esférico, ya en el balcón del área, realizó un quiebro hacia dentro y le pegó raso con la zurda a la red. Y el brasileño descargó la angustia contenida. El día de su estreno en la Champions, Malcom marcó y rompió a llorar. “Ha estado muy acertado porque el primer balón que ha tocado ha sido gol”, resumió con pragmatismo el preparador azulgrana. Aunque añadió: “Es un jugador que se relaciona bien con el disparo y ante el Inter ha tenido un gran acierto porque teníamos muchas ocasiones y no éramos capaces de marcar”. Malcom, emocionado, dio su parecer: “Jugar en el Barça era un sueño de niño, debutar en la Champions y marcando, queda marcado en la memoria y en la historia”.

Festejó el tanto con ganas Malcom, quizá porque sabía que eso le daba una oportunidad de vestirse de corto en los siguientes duelos. “Es un gran chico que no está teniendo los minutos que desea, pero cuando trabajas llega el premio. Se es muy injusto con los jugadores que tienen pocos minutos porque es muy difícil tener esa confianza. Ojalá le sirva para remontar”, señaló Busquets. Al menos, sirvió para que el equipo pasara de ronda, a falta de certificar la primera plaza en los dos partidos que restan. “Pero lo hemos puesto todo para ganar”, resolvió Valverde.

El técnico se mostró también satisfecho por la inteligencia táctica de su equipo. “Ha habido un momento en el que hemos sufrido un poco porque ellos llegaban tras nuestras pérdidas. Y hay que interpretar cuándo es una contra muy clara o cuándo conviene juntarse e intentar llevar la manija, que es lo que nos va mejor”, explicó el entrenador, que también elogió la identidad competitiva del Inter: “Lleva en el ADN el no entregarse nunca”.

Es por eso por lo que Messi no jugó. “No es lo mismo un entrenamiento que un partido de este calibre, con los choques que había y con esta intensidad”, reveló Valverde, que volvió a los piropos para sus jugadores: “Hemos hecho un buen partido en la presión, en el ataque, en la asociación… Nos ha faltado un poco de acierto en los metros finales, pero me voy contento porque vemos que el equipo tiene argumentos y lo demuestra”. Como Malcom, que hizo diana cuando al resto se le resistió.