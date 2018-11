Milán vive pendiente de Messi

La Champions obsesiona tanto al Barça que incluso el convaleciente Messi se apuntó al viaje a Milán. El rosarino no quiere perderse el partido contra el Inter después de contar cinco goles en las citas con el PSV y el Tottenham. Todavía no tiene el alta médica y solo jugará si su alineación no supone ningún riesgo, lesionado como ha estado en el radio del brazo derecho desde el 20 de octubre, caído después de cruzarse con el Mudo Vázquez. “Tenemos que esperar y Leo debe sentirse seguro”, subrayó Valverde. “Yo, si puedo elegir, creo que es mejor que esté”, añadió con cierta sorna el técnico del Barcelona.

Messi tiene tantas ganas de jugar como Nainggolan. Ambos se perdieron el partido del Camp Nou (2-0) y se presentan como decisivos para el encuentro del Giuseppe Meazza. El belga añade un punto más de energía, llegada, remate y gol a un equipo intenso, agresivo en la presión y de juego dominante, ganador de nueve de los últimos 10 partidos, derrotado solo en Barcelona. “Me encanta la propuesta del Inter. Es valiente, tiene un plan y lo sigue, va a por ti, arriesga, defiende bien y corre riesgos”, insistió Valverde. Los italianos, segundos con tres puntos menos que el Barça, aspiran también a clasificarse para los octavos de la Champions.

Al Barça no se le da nada bien el campo del Inter: ha empatado tres partidos, perdido uno y no gana desde 1959. Tampoco tiene buenos recuerdos del árbitro: perdió 4-0 con el PSG y 3-0 ante la Juve con el colegiado polaco Marciniak. Y Luis Suárez, el pichichi azulgrana, no marca en campo contrario en partido europeo desde septiembre de 2015. Los azulgrana, sin embargo, son más regulares y estables defensivamente en la Champions que en LaLiga: solo ha encajado dos tantos, ambos del Tottenham. Los azulgrana admiten que su respuesta es mejor cuando el rival es más exigente, ganadores contra Sevilla, Inter y Madrid. La propuesta del equipo de Spalletti, cuyas figuras llegan a la cita descansadas porque no formaron contra el Génova (5-0), demandará seguramente la mejor versión del Barça y, por tanto, puede que tarde o temprano necesite de la presencia de Messi. Quiere demostrar el Barcelona que es un equipo fiable y favorito en la Champions.