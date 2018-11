Valverde: “Me encanta la propuesta del Inter”

Lo que se presumía un calvario por la ausencia de Messi, el Barça lo convirtió en un dulce porque venció al Inter, al Sevilla y al Madrid, también al Rayo con apuros. “Necesitamos que Leo regrese lo antes posible porque siempre juega bien y porque es importantísimo para nosotros. Pero hay que esperar y valorarlo porque es un tema de seguridad”, expuso el técnico Ernesto Valverde sobre la lesión en el brazo del 10. “Con su baja estábamos asustados porque es el jugador más importante de nuestro equipo y del mundo, pero hemos ganado todos los partidos y lo bueno es que ha vuelto, aunque aún no tenga el alta”, se sumó Sergi Roberto, deseoso de verlo ante el Inter. Un partido que de vencer, llevaría al Barça a la siguiente fase de la Champions como primero de grupo (no es matemático, pero casi). “Estar en esta situación en un grupo tan difícil, con la opción de pasar tras el cuarto partido está bien. Pero no quiero aventurarme. Vamos a jugar el partido sin pensar más allá. De momento no estamos clasificados”, sentenció el técnico azulgrana para rebajar el suflé.

Sabe de lo que habla Valverde, que en el curso anterior vio cómo se le escapaba la eliminatoria ante la Roma con todo el viento a favor. “Los partidos fuera de casa en los últimos años no fueron muy buenos y esperemos que salga como jugamos ante el Tottenham”, resolvió Sergi Roberto. Y Valverde se centró en las virtudes del Inter, toda vez que suma siete triunfos seguidos en la Serie A, ya segundos a seis puntos de una Juve intratable. “Supongo que será un rival más agresivo en la presión, con sus señas de identidad. Es decir, un equipo muy intenso, que quiere ser dominador del partido, manejar el juego y apretar alto. Será un duelo complicado y esperamos al mejor Inter”, expuso Valverde, encandilado con la propuesta del técnico contrario, Luciano Spalletti: “Me gusta, no lo voy a negar”, se arrancó Ernesto; “es un equipo valiente, que tiene un plan y lo sigue a rajatabla. Va a por ti desde que el árbitro pita. Arriesga, defiende bien, es agresivo y ganador. Me encanta”. Piropos que, sin embargo, no le sacan de su hoja de ruta. “Nosotros necesitamos controlar el juego para tener ocasiones de gol y entendemos el dominio a través de la posesión. Ellos también lo intentan con un portero que toca, medios que se ofrecen… Pero no hay que olvidar que para ganar hay que ser contundente en las dos áreas”, señaló.

Precisamente, es en su área donde el Barça acumula los problemas. “Trabajamos para generar situaciones de gol y jugamos con riesgo como siempre lo ha hecho el Barcelona. Del mismo modo, queremos que el rival nos haga pocos goles y en eso estamos un poco peor que el año pasado”, aceptó el entrenador azulgrana; “pero lo que importa es ganar y si tenemos problemas por detrás intentamos solucionarlos por delante. Me quedo con las veces que nos llegan a portería… y a veces no lo hacen tanto”. Y cerró Sergi Roberto: “Hay que hacer autocrítica, pero estamos tranquilos porque vamos primeros en la Liga y bien en la Champions”. Tanto, que de vencer al Inter pasarán de ronda.