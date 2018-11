El Espanyol se acerca a la cima ante un gris Athletic

Andan con los destinos cruzados el Espanyol y el Athletic en la Liga. Mientras lo blanquiazules se aferran en lo más alto de la tabla, los rojiblancos se hunden en la zona baja. El Athletic no conocía, todavía, la derrota a domicilio. Hasta que llegó al RCDE Stadium. el Espanyol tiene montado un fortín en Cornellà, incluso en las noches en las que no encuentran la pelota como ante el intenso Athletic. Pero tiene un talismán el Espanyol: Borja Iglesias. Cuando el conjunto de Rubi no encontraba la manera de atacar a Herrerín, apareció el delantero. Entonces, el Espanyol jugó con los espacios, pero, sobre todo, con el desespero del Athletic. Pero los rojiblancos no incomodaron a Diego López, ni los blanquiazules supieron liquidar el encuentro.

4-3-3 Joan Francesc Ferrer 13 Diego López 12 Dídac 15 David López 22 Mario Hermoso 16 Javi López 10 Darder 23 Cambio 86' Sale Víctor Sánchez Tarjeta amarilla 65' Tarjeta amarilla Granero 21 Marc Roca 11 Cambio 65' Sale Piatti Leo Baptistao 9 Cambio 77' Sale Javi Puado Sergio García 7 1 goles 40' Gol Borja Iglesias 13 Herrerín 5 Cambio 16' Sale Unai Núñez Yeray 4 Íñigo Martínez 12 Yuri 18 De Marcos 16 Tarjeta amarilla 47' Tarjeta amarilla Dani García 22 Raúl García 9 Williams 17 Cambio 64' Sale Muniain Mikel Rico 6 Tarjeta amarilla 19' Tarjeta amarilla San José 20 Cambio 70' Sale Susaeta Aduriz 4-2-3-1 Eduardo Berizzo

No hay manera de domar al Espanyol en su casa. Cinco partidos, cinco victorias, un gol encajado. Único equipo invicto en casa, único equipo que le mira la cola al Barcelona, líder y campeón defensor en LaLiga. La confianza de los muchachos de Rubi comienza en la zaga y termina en Borja Iglesias. Si había alguna duda de que el Espanyol iba a echar de menos a Gerard Moreno, el Panda las borró de entrada, seis goles en once jornadas para el delantero que se ha estrenado esta temporada en Primera.

No encuentra la fórmula Berizzo para hacer carburar a su Athletic, más músculo que talento, simbolizado en el trivote formado por San José, Dani García y Mikel Rico para frenar a un trío más fino, sin duda asociativo, como Darder, Marc Roca y Granero. No le falló, de entrada, la apuesta al Athletic. En un duelo sin áreas, mandaban los vascos en la medular, es decir en el partido.

La suerte del Espanyol, en cualquier caso, era que los muchachos de Berizzo no encontraban a Iñaki Williams. La inseguridad de los volantes blanquiazules contrastó con la firmeza de la zaga, sobre todo, de David López y Mario Hermoso, impenetrables ante los ataques del Athletic, soberbios para sacar el balón, motivados, seguramente, frente a la presencia de Luis Enrique en el palco de Cornellà. Aunque ausentes Herrerín y David López, el duelo no perdía atractivo, impulsado por el ritmo de juego. Pero si había un futbolista capaz de borrar el cero en el marcador, ese era Borja Iglesias. El 7 anda endiablado y en su primer remate a portería firmó el 1-0 de cabeza después de un buen centro de Didac.

El gol cambió la dinámica del duelo. El Athletic se instaló en el campo del Espanyol. Sin embargo, no incomodó a los blanquiazules. Al contrario, mientras que las intenciones del cuadro vasco se esfumaban en la puerta del área de Diego López, el Espanyol se relamía con los espacios. Pero los lujos blanquiazules dejaron el suspense en el aire. Un contragolpe de alto vuelo, Sergio García lo intentó cerrar con una vaselina tan delicada que su disparo terminó rozando el poste derecho de Herrerín. También se pasó de habilidoso Darder cuando, después de una buena jugada de Piatti, el volante regateó y regateó en el área, hasta que encontró a un Borja Iglesias ya sin ángulo para ponerle el punto y final al duelo. El que el Athletic insistió e insistió, siempre con idéntico resultado: David López y Hermoso, cuidaron a David López e hicieron bueno el gol del Panda para que el Espanyol se vuelva a subir al segundo puesto de la LaLiga.