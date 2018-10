Verde deja al Espanyol con la miel en los labios

Daniele Verde, en el tiempo añadido, encendió Zorrilla y dejó con la miel en los labios al Espanyol. El Valladolid, con el tanto en el lanzamiento de una falta del centrocampista italiano, salvaguardó su orgullo y se negó a salir derrotado por un rival que ya saboreaba el liderato. El Espanyol es colíder, con 18 puntos, como el Barcelona. Pero no es lo mismo que llevarse el premio gordo que ya empezaba a festejar después de que campeara gracias al tanto de Borja Iglesias en el minuto 20. Un tanto que le situaba en lo más alto, en un viernes, en Valladolid, en el partido prólogo de una Liga atípica, en que los grandes pierden puntos por todos los costados. De hecho, si el Valladolid hubiera ganado su quinto partido consecutivo, hubiera sido el que se hubiera juntado en lo alto de la tabla con el Barcelona, aunque fuera un par de días, tal vez más si los de Valverde no ganan el clásico de este domingo o si el Alavés no golea al Villarreal.

4-4-2 (D.P.) Sergio González 1 Masip 17 Cambio 73' Sale Daniele Verde Javi Moyano 4 Tarjeta amarilla 46' Tarjeta amarilla Kiko 22 Nacho 5 Calero 14 Tarjeta amarilla 60' Tarjeta amarilla Rubén Alcaraz 21 Tarjeta amarilla 62' Tarjeta amarilla Míchel 18 Antoñito 19 Cambio 86' Sale Ivi Toni Villa 9 Enes Unal 32 Cambio 54' Sale Óscar Plano Leo Suárez 13 Diego López 15 David López 12 Tarjeta amarilla 74' Tarjeta amarilla Dídac 22 Mario Hermoso 16 Tarjeta amarilla 72' Tarjeta amarilla Javi López 21 Marc Roca 10 Darder 14 Cambio 65' Sale Víctor Sánchez Óscar Melendo 17 Cambio 45' Sale Piatti Hernán Pérez 7 1 goles 19' Gol Borja Iglesias 9 Cambio 77' Sale Óscar Duarte Sergio García 4-3-3 Joan Francesc Ferrer

La inclusión de Melendo fue la novedad que introdujo Rubi en la alineación del Espanyol. Y fue el liviano jugador de la cantera blanquiazul el que propició el tanto de su equipo. Muy atento y rápido recuperó un balón en la medular que envió directamente a Borja Iglesias. El delantero gallego demostró su calidad y el extraordinario momento por el que atraviesa. A sus dos goles del pasado domingo en Huesca añadió un tercero en Valladolid. No fue un tanto más. Recibió el balón de Melendo, miró la izquierda por si alguno de los compañeros que se incorporaban lo hacía con ventaja. De repente se decidió a ejecutar un lanzamiento letal para Masip. Conectó un derechazo tremendo cuando todavía faltaban tres o cuatro metros para llegar a la luna de la media luna del área. El balón entró como un obús, rozando el larguero.

El Valladolid acusó el golpe. Perdió por momentos el control en el centro del campo. Fue más vulnerable. Hernán Pérez y Sergio García picotearon la defensa blanquivioleta. Pero el cuadro de Sergio González se rehízo. Rubén Alcaraz estuvo a punto de empatar, pero el tiro le salió excesivamente cruzado. Hernán Pérez cabeceó un centro de Darder, pero Masip exhibió sus reflejos y repelió el balón. En los minutos finales del primer tiempo el Espanyol asumió la tarea de achicar balones en su área, arredrado por el despliegue de Míchel y las habilidades de Toni Villa.

Las ocasiones del Valladolid se sucedieron en el inicio del segundo tiempo. La más clara, tras una pérdida precisamente de Melendo en el centro del campo, fue para Rubén Alcaraz, que envió demasiado alto. La labor de los centrales del Espanyol, David López y Hermoso, fue encomiable. El Valladolid atacó por los flancos y sacó varios centros, de Antoñito por la derecha, de Toni Villa por la izquierda. Pero siempre se anticipó la pareja central del cuadro catalán y cuando no, Diego López. Pero el portero del Espanyol se quedó sin respuesta ante el tiro de falta que ejecutó Verde. El balón le llegó con tal efecto, que le dejó tieso. Un tanto que privó de la felicidad máxima de la que Rubi habló un día antes.