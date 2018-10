La permanente lucha de Semedo

Tras caer en Roma de forma estrepitosa en los cuartos de la Champions del curso anterior (3-0), el enfado de la directiva fue morrocotudo y se filtró que Nélson Semedo tenía los días contados por su pifia en el tercer tanto, cuando Manolas se le adelantó en el remate. “Es mentira”, replican desde las oficinas del Camp Nou. Pero sí se sugirió desde las altas instancias que debían haber jugado Dembélé, apuesta del club, y Paulinho, fichado para los duelos de ida y vuelta como ahora Vidal. Aunque el que se quedó en patito feo fue Semedo, que desde que llegó al Barça lucha contra los elementos.

Semedo afrontó la dificultad de suplir a Alves, uno de los mejores laterales en la historia del Barça, socio de Messi en el tapete y desfibrilador para los partidos cerrados por sus carreras y centros. Tampoco se lo facilitó Neymar en Nueva York, cuando en pretemporada se le encaró por una entrada y no llegaron a mayores por poco. “Semedo no hizo nada. ¡Pero si es un trozo de pan!”, explican en la ciudad deportiva; “Ney estaba nervioso por su traspaso al PSG y la pagó con el nuevo”. El luso, un par de días más tarde, explicó: “Me incomodó en un primer momento, pero luego entendí que estaba en un momento difícil, quería salir”. Su lucha, sin embargo, solo acababa de comenzar porque desde el principio hasta hoy se ha batido con Sergi Roberto, uno de los pocos canteranos que se han asentado en el equipo en los últimos años. “Compite con un jugador de La Masia que da la talla con nota”, aceptan desde el club, al tiempo que admiten que es posible que Semedo, de 24 años, se canse de la situación; “porque sería titular en cualquier otro equipo”.

“Es un lateral moderno”

Firmado por 30 millones —el tercer defensa más caro en la historia del Barça tras Alves (36) y Lenglet (35)—, el área deportiva se decantó por Semedo después de que Bellerín no pudiera forzar su salida del Arsenal y de que no prosperaran las negociaciones por Dalot (entonces en el Oporto y ahora en el United). “A nivel interno, todos tenemos una opinión muy buena de él. Es un lateral moderno con recorrido, músculo, velocidad, potencia y buen trato al balón, por lo que no es solo defensivo”, señala una fuente del club, consciente de que en su última temporada con el Benfica repartió 12 asistencias. Virtud que se le olvidó en la maleta porque desde que llegó al Camp Nou, en 2017, solo ha dado dos pases de gol (uno cada 1.517 minutos). “Tiene que mejorar en cómo acabar las jugadas y en coger la precisión que exige nuestro ataque”, aclaran desde el club; “pero si se mira la pretemporada y los partidos de este año la tendencia es muy positiva”. Al menos lo es en el pase porque es el segundo defensa que mejor porcentaje tiene en las entregas, con un 94,6% de éxito. Por delante queda Umtiti (95,6%) y por detrás, Mandi (94,4%), Ramos (93,8%) y Piqué (93,1%).

Nunca fue fácil para Semedo, que no pareció tener futuro en el Benfica hasta que el técnico Hélder Cristovão le cambió de mediapunta a lateral, por más que al principio se resistiera el jugador. Ahora, las dudas sobre Semedo, no citado para el Mundial de Rusia, se repiten en el Barça. “Es un jugador inteligente que sabe aguantar la crítica y que de cabeza es muy fuerte. En el Camp Nou, que es tan fácil encumbrar como enterrar, ha seguido su línea de progresión y nunca ha bajado los brazos”, le elogian desde los despachos del club. De momento parece lejano el deseo que expresó a su llegada: “Me gustaría levantar la Champions y ganar todo para, internamente, ser recordado como uno de los mejores laterales de la historia del club”.