Guardiola: “Solo pasa una vez en la vida”

“Solo pasa una vez en la vida”.

Así de explícito se mostró Pep Guardiola cuando se le preguntó en Trento por la etapa triunfal que protagonizó entre 2008 y 2012 en el Barcelona.

El técnico catalán da mucho juego cada vez que se detiene para hablar de fútbol. Le preguntan los italianos por si algún día regresará el calcio, los ingleses le insisten por las aspiraciones del Manchester City en la Champions, los alemanes quieren saber qué piensa de la crisis del Bayern Múnich y todos le requieren por Messi y su vínculo con el Barcelona. Ya protagonista en All or Nothing, la serie de Amazon sobre el Manchester United, y en el libro Cuadernos de Manchester escrito por Luis Martín y Pol Ballús, así como en el programa de Universo Valdano de Movistar, el entrenador del City se juntó con Carlo Ancelotti y Arrigo Sacchi en el Auditorium Santa Chiara para participar en el Festival del Deporte organizado por el diario La Gazetta dello Sport. “La belleza del fútbol explicada por los maestros” se titulaba la charla previa a la comparecencia con los medios de Guardiola.

Aseguró Guardiola que cuando visiona las imágenes de sus logros con el Barça siente un poco de “nostalgia” y también de “alegría por haber disfrutado de una excelente conexión entre jugadores, club y entrenador: las dos veces que ganamos la Champions con el Barça lo hicimos con siete jugadores de la cantera, futbolistas como Xavi, Iniesta, Valdés, que entraron en el club con siete y ocho años. Era una combinación de estrellas; estas cosas pasan una vez en la vida”, afirmó. “El club confió en mí, que había entrenado al filial, y en jugadores que tenían afinidad. Teníamos además dinero para comprar a grandes futbolistas y al mejor del mundo con diferencia [Messi]. Eso pasa una vez en la vida. En veinte años, si seguimos leyendo nuestra historia en los libros será bueno, algo habremos dejado”.

A juicio del preparador del City, la fórmula del éxito en el Barcelona fue “la constancia” y poder disponer de Messi: “Es un animal competitivo, feroz, que odia perder. Si el equipo le acompaña en los grandes eventos, él te marca la diferencia. Él y Cristiano Ronaldo llevan 10 años marcando 50 goles cada temporada, es increíble”. Al igual que en ocasiones precedentes, Guardiola considera a Johan Cruyff como fundamental en su carrera y en la del Barça por “haberme abierto los ojos. Cruyff nos ayudó a entender el fútbol de manera distinta. Ganábamos y nos explicaba por qué ganábamos y cuando perdíamos igual. Nos hizo enamorar de ese juego”.

Ganador de LaLiga con el Barça, la Bundesliga con el Bayern y la Premier con el City, a Guardiola se le pregunta siempre por la Champions. “Nuestro mejor éxito como club fue una semifinal, en 2016”, opinó sobre sus aspiraciones europeas con el City. “No sé si estamos preparados; no tenemos historia para decir si estamos a la altura. Honestamente no lo sé”. El técnico considera que entre los máximos candidatos a ganar la Copa de Europa están “el Madrid, el Barcelona, la Juve, que con Cristiano ha dado la señal de que este año quiere la Copa y cada temporada está más cerca. También hay que tener en cuenta al Atlético, que juega en casa y siempre lo hizo bien en los últimos años. Yo espero también poder estar ahí”.

Muy a gusto en Manchester, Guardiola no descartó la posibilidad de regresar al calcio, ahora como entrenador: “¿Yo en Italia? ¿Por qué no? Hace unos años no pensaba que terminaría trabajando en el Bayern Múnich, cosa que se dio en 2013. Ahora estoy bien en la Premier; el ambiente futbolístico inglés es muy educado”.