Más seguridad en el España-Inglaterra que en un Sevilla-Betis

El partido de la Liga de Naciones entre España e Inglaterra ha sido declarado de alto riesgo por la autoridades, que han desplegado un dispositivo de seguridad superior al que se establece para un derbi entre el Sevilla y el Betis. El temor a que los hooligans provoquen altercados ha hecho que se refuerce, ya que por la noche los radicales ingleses protagonizaron varios incidentes el domingo por la noche en el centro de la capital andaluza, hasta la que se han desplazado unos 3.500 aficionados, según los datos facilitados por la Policía Nacional. Alrededor de 900 personas, entre agentes de la Policía Nacional, Local y miembros de empresas privadas están encargados de velar por el buen desarrollo del encuentro, así como los prolegómenos y el pospartido.

Desde poco antes del mediodía, varios furgones policiales se han aparcado frente a los bares que bordean el paseo Colón de Sevilla, donde a las once de la mañana ya se veían a hinchas ingleses consumiendo cerveza. Justo esa zona se convirtió ayer en el centro de una batalla campal entre un grupo de radicales y la Policía Nacional. Los hooligans empezaron a arrojar botellas, taburetes y mesas a los agentes, que, finalmente, se vieron obligados a intervenir. Las estampidas por la avenida Reyes Católicos y sus alrededores asustaron a algunos vecinos. Los que estaban en los primeros pisos tuvieron que cerrar las ventanas porque hasta allí llegaron las botellas y latas que lanzaban los ultras. Los pubs de la zona se vieron obligados a cerrar cuando la policía empezó a cargar. No hubo detenidos ni heridos de consideración.

La policía espera que esta noche no se repitan disturbios similares, ya que muchos de los hinchas tienen billete de vuelta para después del partido. No obstante, han dado instrucciones a los bares del paseo Colón, especialmente a los británicos e irlandeses, de que cierren por precaución. “En principio vamos a abrir, pero si de mí dependiera cerraba para evitar que se monte la de ayer”, cuenta uno de los camareros de pub irlandés O´Neills, uno de los que peor parado salió de los altercados del domingo. Los vecinos también están asustados. “Lo de ayer no tiene nombre. ¿Qué clase de afición es esa que solo se divierte emborrachándose y agrediendo?”, se pregunta Dolores, una mujer que ayer presenció las carreras desde su casa en el barrio del Arenal.

⚠️ El partido ante Inglaterra está declarado de ALTO RIESGO. El departamento de seguridad e integridad de la @rfef trabajará codo con codo con @policia y @EmergenciasSev en la coordinación del dispositivo #UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/op4gPG2PSd — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 15 de octubre de 2018

La Federación Inglesa de Fútbol ha perdido perdón por el “comportamiento inaceptable” de esos hinchas en Sevilla. “Instamos a los aficionados que siguen al equipo a respetar a nuestros anfitriones y actuar de manera responsable”. Los pross serán custodiados por miembros de la policía británica y stewards privados en coordinación con la Policía Nacional, para evitar que vuelvan a repetirse los altercados del domingo. La mayoría de los seguidores británicos tienen una entrada nominativa, pero no se les va a hacer entrega de ella hasta pocas horas antes del encuentro. No obstante, no está preparado un punto de encuentro específico para escoltar a los hinchas de la selección inglesa.

La Federación Española de Fútbol también está en permanente contacto con la Policía Nacional y la Local. Además de los ultras, el tiempo también es otro factor de preocupación de cara al encuentro. Llovió con fuerza en Sevilla durante toda la tarde.