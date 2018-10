La crisis de Alemania y la revolución pendiente de Löw

Vulnerable en defensa, muy señalados los centrales Mats Hummels y Jerome Boateng como representantes de la vieja guardia, con poco juego y sin gol, Alemania arde tras la tunda que le propició Holanda (3-0). Si tras el fracaso del Mundial de Rusia casi nadie se atrevió a pedir la cabeza de Joachim Löw, ahora mismo no hay certeza alguna de que este vaya a continuar en el cargo si este martes Francia endosa otra derrota a una selección que no levanta cabeza.

La humillación de un descenso de categoría en la recién creada Liga de las Naciones añade más cicuta a la crisis alemana. Dependiendo de lo que suceda en París el próximo martes, como mínimo habrá un debate nacional sobre la continuidad del seleccionador que coronó a Alemania campeona del mundo en 2014. “Comprendo que habrá un debate y que debo vivir con ello. Ahora me voy a concentrar en el partido contra Francia y no en ese debate en la opinión pública, que me parece muy normal”, declaró un alicaído Löw en la sala de prensa del Johan Cruyff Arena de Amsterdam. Su análisis del partido, incidió en una de las taras que ya condenaron a su selección en Rusia. “Hemos disparado a gol mucho en los últimos partidos, pero es un hecho que no marcamos. Perder por 1-0 habría sido aceptable, pero recibir dos goles al final del partido, es evidentemente un mal resultado", explicó el técnico, que renovó su contrato hasta 2022 en mayo, pero que contiene una cláusula de rescisión mutua a partir de 2020. “Jugamos bien la primera media hora, controlando. Pero ha sido una derrota muy brutal y decepcionante, apenas hemos estado a la altura”, añadió Löw. Con Thomas Müller falto de chispa y arrinconado en una banda como Timo Werner, el balance goleador de Alemania en los tres partidos que ha disputado tras el batacazo de Rusia 2018 reitera la necesidad de encontrar un goleador. Solo dos goles en tres partidos, ambos en un amistoso contra Perú, que añadidos al único tanto logrado en el campeonato del mundo arrojan una media de 0,5 dianas en la última media docena de encuentros disputados.

Alemania es un avispero en el que algunos de sus jugadores han emprendido una batalla contra la prensa. “Nos faltáis al respeto, todavía seguimos siendo un gran equipo, uno de los mejores, no somos unos aficionados”, se quejó Hummels, bajo los focos por su lentitud para recular ante los contragolpes lanzados por los holandeses. “Nuestro partido fue mejor que el que jugamos contra Francia (0-0), en el que estuvimos más pendientes de otras cosas, pero eso no lo analiza nadie”, advirtió el madridista Toni Kroos, que indirectamente se refirió a la precaución con la que disputaron el primer partido de la Copa de Naciones en Berlín ante los campeones del mundo.

El pasado 29 de agosto Löw ofreció una extensa rueda de prensa de casi dos horas en la que pretendió argumentar el fracaso de Alemania en el Mundial de Rusia. A su izquierda estaba el director deportivo de la federación, Oliver Bierhoff, y tras ellos un austero powerpoint. Los datos de la novedosa explicación, que daban medio segundo más de posesión a cada jugador alemán, guiaban la conclusión a la que llegó Löw, que entonó el mea culpa por haber pretendido extremar el juego con balón. “Mi mayor error fue creer casi arrogantemente que podríamos superar la fase de grupos con nuestro juego de posesión dominante y luego ajustarnos para los eliminatorios", confesó Low. “Quería perfeccionar nuestro juego, lo llevé demasiado lejos. Perdimos el juego que teníamos en 2014”.

Las críticas a Löw se centra en su inmovilismo tanto para ajustar mejor el juego con la pelota como para refundar posiciones. El debate entre Neuer y Ter Stegen cada vez está más abierto. El meta del Bayern no ha vuelto a ser el mismo desde la lesión en el metatarso que e tuvo casi un año alejado de los terrenos de juego. En Amsterdam se le vio dubiotativo en el juego con el pie y poco agresivo y estático en los cengros al área. Donde antes habñia un portero dominador ahora hay un meta menos impoenente. También se le pide más protagonismo a Löw para el talento de Sané, Goretzka, Brandt y Draxler. Su movimiento de situar a Kimmich como mediocentro es la única señal de una revolución esperada y que no aún no ha llegado. Y quién sabe si llegará si Francia vuelve a sacarle los colores.