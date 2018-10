Íñigo Martínez: “Mi compromiso es total”

Iñigo Martínez prefirió no hablar. Estaba previsto que lo hiciera al término del entrenamiento de la selección vasca, que se enfrenta este viernes a Venezuela en Mendizorroza, pero ya en Ibaia, la ciudad deportiva del Alavés, se lo pensó mejor y esquivó los micrófonos. Sin embargo, en las redes sociales dejó claro que jugará con la selección española cada vez que sea convocado, a la vez que alegó que toda la polémica se basó en un malentendido. “Que nadie tenga duda de que, desde siempre, mi compromiso es total con la @Sefutboly que trabajaré a tope para poder estar en próximas convocatorias. Todo ha sido un malentendido entre los servicios médicos. Nada más. ¡Seguimos!”, escribió en su cuenta oficial de Twitter, ilustrando sus palabras con una foto de su último partido con España.

El jugador se ha visto inmerso, en apenas un mes, en dos situaciones similares, pero opuestas. El jugador vizcaíno del Athletic está convocado con la selección de Euskadi, que juega un amistoso frente a Venezuela, después de que Luis Enrique le descartara por lesión hace menos de una semana.

El seleccionador español recibió el informe del club en el que se aseguraba que estaba tocado después de que, frente al Barcelona en el Camp Nou, tuviera que ser sustituido en la primera parte. Ausente de la convocatoria de España, y después de las explicaciones correspondientes, Iñigo jugó el derbi, apenas un día después, contra la Real Sociedad.

Sin embargo, la misma sorpresa que se llevó Luis Enrique al comprobar que el central rojiblanco jugaba en San Mamés la experimentó Eduardo Berizzo, apenas un par de semanas antes, cuando después de más de un mes en la enfermería, tras una lesión sufrida en la pretemporada, Luis Enrique incluyó a Iñigo Martínez en su primera convocatoria con España, y le alineó en el tramo final del partido ante Inglaterra en Wembley.

Iñigo no jugó los dos primeros partidos de Liga, ante el Leganés y el Huesca, porque todavía no había recibido el alta médica en el Athletic, así que su debut competitivo se produjo con la selección. No jugó el segundo partido frente a Croacia por unas molestias musculares, pero después de entrenarse con precaución los días posteriores, pudo afrontar su primer partido de Liga contra el Real Madrid.

En círculos cercanos al Athletic se mostraban sorprendidos porque, después de que Luis Enrique prefiriera no convocarlo, con el informe médico en la mano, se haya formado tanto revuelo ante la súbita recuperación del jugador, que le permitió actuar ante la Real. “Iñigo se sintió bien y decidió arriesgar. No ha vuelto a tener molestias y por eso, ya que no estaba convocado con España, aceptó la convocatoria de la selección de Euskadi”, aseguran.

El fichaje más caro de la historia del Athletic, que pagó su cláusula de rescisión de 32 millones de euros a la Real Sociedad en el pasado mercado de invierno, parece haberse metido en un lío sin pretenderlo. Iñigo Martínez ha sido cinco veces internacional con España. Fue campeón de Europa Sub 21, y cuando Vicente Del Bosque le convocó por primera vez en 2013, expresó su satisfacción a través de las redes sociales.