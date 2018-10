Arturo Vidal: “Espero ser titular”

De momento exige más que da y se expresa con un discurso incendiario que rechina en el Camp Nou. Arturo Vidal no ha comenzado con buen pie en el Barcelona y a cada ocasión que se expresa la lía. Justo lo que hizo al aterrizar en Miami para disputar un partido con la selección chilena. “Estoy bien físicamente, muy bien y contento, pero en los últimos partidos he estado un poco molesto. Es así, vamos a seguir luchando, vienen muchos partidos importantes ahora, recién empieza la temporada y espero ser titular”, soltó ni corto ni perezoso. Unas palabras que no han sentado muy bien el club por acumulativas, pues ya suma dos semanas de pequeños incidentes por expresar su malestar, y que bien podrían molestar al vestuario, siempre de perfil modoso y reservado ante la prensa porque lo que pasa en casa se queda en casa. Desde el área deportiva, que ya tenían pensado hablar con el jugador para advertirle que nadie estaba por encima del Barça, tienen claro que esa charla no se puede demorar como tampoco puede repetir pifia el futbolista ante los micros.

Vidal no entiende sus suplencias en un equipo que apenas retoca una pieza por temporada porque hace muchos años que no se queda en blanco en cuanto a títulos. Se molestó por ser sustituido frente al Athletic –fue Messi el que entró por él para arreglar el pequeño desaguisado- y se enervó cuando fue suplente de Arthur en el Tottenham porque desde el club le dijeron que estaba para los partidos físicos, para esos que se presuponían de ida y vuelta con la necesidad de poner la pierna. Que podía, en resumidas cuentas, asumir el papel de Paulinho, ya de regreso en el Guangzhou chino. Resulta, sin embargo, que Valverde ya no requiere de un Paulinho porque parece haber descubierto en Arthur la mejor pieza para preservar el estilo, futbolista que se asemeja a Xavi en movimientos e ideas futbolísticas. Y, con Rakitic a su lado porque es excelente en lo táctico y en la entrega, la participación de Vidal queda comprometida. Al menos, de titular como exige. Disgustos que le hicieron poner una cara de enfado en las redes sociales tras el gran triunfo en Wembley ante el Tottenham. “A mí no me ha dicho nada, no me ha dicho que esté enfadado”, ironizó Valverde. Pero contra el Valencia le mandó calentar unos minutos y no le sacó. Un pulso que Vidal extrapola a las redes. “Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos”, puso entonces en su cuenta de Instagram, adornado con unos puños y símbolos del rey, que es como se le apoda en Chile: King Arturo. El problema es que en el Barça solo hay un rey y lleva el 10 a la espalda.

Aunque luego borra los mensajes, lo que indica que le puede el calentón antes que el raciocinio, Vidal desmintió la mayor. “Cuando tengo un problema o me enfado voy directo al entrenador y lo hablo con él. Uno tiene varios motivos para hacer esas cosas. No era nada deportivo. Después lo saqué para que la gente no empiece a especular. Hay cosas que son personales, de chiste, que uno puede subir a las redes sociales y la gente se la toma mal. Por eso lo cambié. Nada que ver con el Barcelona o con ninguna persona. Cuando tengo que decir algunas cosas lo digo a la cara”, sentenció Vidal. Aunque desde Miami, al contrario de lo que pregona su discurso, se pidió ser titular a través de los micros. Otro enredo del chileno.